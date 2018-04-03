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сегодня, 18:51

В Москве из-за дыма эвакуировали торговый центр «Афимолл Сити»

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В Москве из-за дыма эвакуировали торговый центр «Афимолл Сити»

Посетители и сотрудники ТЦ были срочно эвакуированы после срабатывания пожарной сигнализации

Задымление в ресторане Burger King привело к эвакуации более 3 тыс. человек из торгового центр "Афимолл", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- службу AFI Development. Задымление было оперативно ликвидировано.

В пресс-службе добавили, что торговый центр возобновил свою работу. В результате происшествия никто не пострадал.

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