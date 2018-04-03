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сегодня, 18:51
В Москве из-за дыма эвакуировали торговый центр «Афимолл Сити»
Посетители и сотрудники ТЦ были срочно эвакуированы после срабатывания пожарной сигнализации
Задымление в ресторане Burger King привело к эвакуации более 3 тыс. человек из торгового центр "Афимолл", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- службу AFI Development. Задымление было оперативно ликвидировано.
В пресс-службе добавили, что торговый центр возобновил свою работу. В результате происшествия никто не пострадал.
В пресс-службе добавили, что торговый центр возобновил свою работу. В результате происшествия никто не пострадал.