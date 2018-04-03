У муниципального предприятия Липецка похитили трактор

Злоумышленники обокрали МБУ «Управление по благоустройству г. Липецка».

В ночь с воскресенье на понедельник в ангар управления благоустройства города на улице Тельмана проникли злоумышленники, которые угнали из него трактор.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники ОП №4 проводят оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются подробности происшествия.