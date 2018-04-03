Происшествия

36 минут назад

У муниципального предприятия Липецка похитили трактор

2 357
#кража
У муниципального предприятия Липецка похитили трактор

Злоумышленники обокрали МБУ «Управление по благоустройству г. Липецка».

В ночь с воскресенье на понедельник в ангар управления благоустройства города на улице Тельмана проникли злоумышленники, которые угнали из него трактор.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники ОП №4 проводят оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются подробности происшествия.

2 357
#кража

Комментарии (2)

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Нонка

23 минуты назад
Прокати нас Петруша на тракторе А так то срок не тяжёлый
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BLOOD_JO

29 минут назад
Жаль не экскаватор.
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