В центре Липецка из гаража украли инструменты на десятки тысяч рублей

Кроме того, воры угнали мотоцикл.

В Липецке сотрудники полиции расследуют кражу из гаража на улице Фрунзе.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в отдел полиции № 8 обратился житель города с заявлением, что из его гаража украли строительные инструменты и станки стоимостью в десятки тысяч рублей. К тому же злоумышленники по снегу увели и мотоцикл.

По факту кражи с проникновением возбуждено уголовное дело. В перспективе эта кража может быть переквалифицирована в особо крупной размер.