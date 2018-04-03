Происшествия

38 минут назад

В центре Липецка из гаража украли инструменты на десятки тысяч рублей

339
#кража
В центре Липецка из гаража украли инструменты на десятки тысяч рублей

Кроме того, воры угнали мотоцикл.

В Липецке сотрудники полиции расследуют кражу из гаража на улице Фрунзе.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в отдел полиции № 8 обратился житель города с заявлением, что из его гаража украли строительные инструменты и станки стоимостью в десятки тысяч рублей. К тому же злоумышленники по снегу увели и мотоцикл.

По факту кражи с проникновением возбуждено уголовное дело. В перспективе эта кража может быть переквалифицирована в особо крупной размер.

339
#кража

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