38 минут назад
В центре Липецка из гаража украли инструменты на десятки тысяч рублей
Кроме того, воры угнали мотоцикл.
В Липецке сотрудники полиции расследуют кражу из гаража на улице Фрунзе.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в отдел полиции № 8 обратился житель города с заявлением, что из его гаража украли строительные инструменты и станки стоимостью в десятки тысяч рублей. К тому же злоумышленники по снегу увели и мотоцикл.
По факту кражи с проникновением возбуждено уголовное дело. В перспективе эта кража может быть переквалифицирована в особо крупной размер.