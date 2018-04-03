Количество пострадавших от покусов животных выросло в 1,5 раза

Подобранные на улице животные в большинстве случаев оказываются больными.

В Липецкой области осложнилась ситуация по бешенству животных. Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, резко выросло количество лабораторно подтвержденных случаев бешенства животных по сравнению с 2017 годом – 103 случая против 9. В эпизоотический процесс вовлечено 67 населенных пунктов (в 2017 году – 9 случаев в 7 населенных пунктах). Наибольшее количество животных с установленным бешенством зарегистрировано на территориях Воловского, Грязинского, Измалковском, Лев-Толстовского районах.



В 1,5 раза увеличилось количество пострадавших от покусов домашними, бродячими и дикими животными (1385). Наибольшее число обращений по поводу покусов, оцарапываний, ослюнений животными зарегистрировано в Липецке, Ельце, Грязинском, Лев-Толстовском, Липецком, Добринском, Добровском, Данковском, Измалковском районах.



Удельный вес лис среди заболевших животных составил 40,8%, собак и кошек – 54,3% (35,9% и 18,4% соответственно), сельскохозяйственных – 2,9%, прочих – 2%.



Первопричиной заболеваний домашних собак и сельскохозяйственных животных более чем в 30% явились контакты с лисами.Большая часть укушенных людей пострадала от домашних животных, которые не были привиты против бешенства и находились на полувольном содержании или неправильно выгуливались. Подобранные жителями на улицах животные в большинстве случаев оказались больными, в т.ч. бешенством и наносили раны, оцарапывания и др.