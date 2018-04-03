В ближайшие пять лет порядок необходимо навести на 98% общественных территорий Липецка

Сегодня на совместном заседании двух постоянных комиссий по ЖКХ и транспорту мэрия представила депутатам проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка на 2018-2022 годы».



Как рассказала и.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры Татьяна Шульгина, комплексный программный подход к вопросам благоустройства города позволит сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания. Привести в порядок требуется 98,2% общественных территорий.



На реализацию программы в этом году запланировано 311,2 млн.рублей. Причем городской бюджет выделяет 62 млн. Остальные средства власти надеются получить из областной и федеральной казны.



За 5 лет в Липецке планируют благоустроить 10 общественных пространств. В этом году начнут с тех, которые выбрали липчане во время референдума: городище; сквер у стадиона «Металлург» по улице Ворошилова; Театральная площадь (реконструкция лестничного спуска); сквер у Комсомольского пруда (1этап); комплексное благоустройство Нижнего парка (1 этап).



В 2018-м отремонтируют и 6 дворов: ул.Степанищева, 11; Терешковой, 30; пр.Мира, 18; ул. Космонавтов, 25/3, 25/2 (общий двор); Коммунальная, 14; П.Смородина, 24.



Доля финансового участия жильцов и собственников зданий в благоустройстве дворов должна составлять не менее 3% от стоимости дополнительных видов работ.



- А как будет осуществляться это 3% финансирование жителями города? – поинтересовалась депутат Людмила Яськова.



- Участие жителей остается и как финансовое, и как трудовое. Наша задача, конечно, перевести все в трудовое участие, потому как с этой статьей липчане больше соглашаются – выполнять различные виды работ. А в финансировании дополнительного перечня работ мы делаем упор на озеленение, - пояснил председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин.



- У нас была выездная комиссия в район Манежа, на улицу Лутова. Там есть спорная территория под ЛЭП. Люди в этом микрорайоне готовы все отдать, лишь бы привести в порядок территорию. Новый микрорайон, скоро построят школу. А там непролазная грязь! Не выехать, не заехать, нет парковки! Выездные комиссии ни к чему не привели! И в плане мероприятий по благоустройству дворов я эту территорию не увидел. Какие меры будут приниматься именно по этой территории? Она у нас, пожалуй, самая загаженная, — обратился к властям спикер горсовета Игорь Тиньков.



- Земельные участки принадлежат ДСК. Мы приглашали собственника, говорили, что нужно благоустройство, он пообещал заняться этим, как сойдет снег, - прокомментировала Татьяна Шульгина.



– Но эта территория в таком состоянии уже лет десять! Надо что-то делать! – вступился за жителей Игорь Тиньков.



- Мы дадим собственнику свои предложения, какое там возможно благоустройство, - пообещала Татьяна Шульгина.



Депутат Юрий Шкляров озвучил проблему будущего. По его словам, то оборудование, которое появилось во дворах по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» уже через два года может прийти в негодность. Собственники принимают его на баланс, но никому не передают на обслуживание.



- Есть нюансы в этой программе, мы принимаем ее «авансом». Но благодаря этому документу, мы сможем получить средства из федерального бюджета на комплексное благоустройство территорий и дворов. А проблемы, которые возникли с передачей оборудования, это, так сказать, внутренний вопрос, мы его разрешим, - подвела итог председатель комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета Светлана Бессонова.



Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут на очередной сессии, которая соберется 24 апреля, сообщает пресс-служба горсовета.