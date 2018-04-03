В Липецке запрещено выходить на лед водоемов

Потепление, осадки и резкие порывы ветра привели к активному разрушению ледового покрытия водоёмов.

По словам специалистов управления по делам ГО и ЧС, в настоящий момент возникла реальная угроза для жизни и здоровья любителей зимней рыбалки.Как сообщает пресс-служба мэрии, для обеспечения безопасности граждан, глава Липецка Сергей Иванов подписал постановление, согласно которому выход на ледяное покрытие водных объектов, расположенных на территории областного центра, запрещён.

В МКУ «Управлениепо делам ГО и ЧС г. Липецка» GOROD48 пояснили, что эта мера ежегодная. За соблюдением постановления будут следить сотрудники поисково-спасательный отряд на водных объектах региона Г(О)БУ «Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области».

По словам начальника поисково-спасательной службы на водных объектах города Липецка Алексея Беззубцева, после подписания этого постановления все вышедшие на лед будут считаться нарушителями пункта 2 статьи 8,1 КоАП Липецкой области - выход (выезд) на лед в период действия ограничений, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

- В основном рыбаками являются пенсионеры, поэтому на первый раз им будет вынесено предупреждение, - отметил Алексей Беззубцев.

Также санкция этой статьи предполагает штраф от пятисот до одной тысячи рублей.