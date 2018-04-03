В селе под Липецком полицейские нашли подпольный арсенал

23 марта в ходе оперативных мероприятий, проводимых в селе Сошки Грязинского района сотрудники полиции совместно с сотрудниками ФСБ, нашли в доме 45-летнего местного жителя оружие.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, хозяину дома предложили выдать предметы и вещества, запрещенные в гражданском обороте, мужчина добровольно выдал полицейским два ружья, порох и патроны. После чего во время осмотра дома и надворных построек были найдены предметы, похожие на оружие, боеприпасы к ним и гранаты. Предварительно установлено, что часть обнаруженного является самодельного производства.

К месту происшествия незамедлительно была направлена группа сотрудников инженерно-технического отделения ОМОН «Легион» Управления Росгвардии по Липецкой области. Взрывотехниками идентифицированы две гранаты Ф-1 (без взрывателей), 3 УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный),твердое вещество (предположительно тротил).

В ходе проведения проверки назначен ряд экспертиз, по результатам которых в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений связанных с незаконным изготовлением и хранением оружия, а также взрывчатых веществ или устройств.

фото и видео пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.







