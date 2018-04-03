Общество

55 минут назад

За липчанами будут следить сверху

4 685
#безопасный город #квадрокоптер
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За липчанами будут следить сверху

Мэрия покупает квадрокоптер.

Управление муниципального заказа администрации Липецка объявило электронный аукцион на покупку беспилотного летательного аппарата. Квадрокоптер за 131 494 рубля нужно для расширения программы «Безопасный Город».

Беспилотник должен работать при положительной температуре воздуха. Поднимать его в небо должны четыре пары винтов, а управлять им с земли придется пультом с монитором. Аппарат должен подниматься на высоту не менее 6 км и вести съемку как минимум полчаса. Новый аппарат поступит в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка», обращаться с ним научат троих сотрудников. Покупку оплатит казна Липецка.

Заметим, что квадрокоптер — редкая аппаратура среди заказов липецких ведомств. Ранее беспилотник приобретали для регионального УГПСС. Там на аппарат для слежения не пожалели 528 000 рублей.

Квадрокоптер (он же квадролёт или дрон) — это летательный аппарат с четырьмя роторами. Многовинтовые вертолёты разрабатывались ещё в первые годы вертолётостроения. Недостатком этих аппаратов была сложная трансмиссия, передававшая вращение одного мотора на несколько винтов. Новое рождение мультикоптеры получили в XXI веке, уже как беспилотные аппараты. Они удобны для недорогой аэрофото- и киносъёмки.
4 685
#безопасный город #квадрокоптер
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Комментарии (4)

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ВВП

2 минуты назад
Лучше за собой следите, правильно ли вы всё делаете..
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?!

24 минуты назад
Мало того , что машины прохожих сбивают, - скоро и сверху дроны на головы подать начнут!
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Гидравлический Ампер

37 минут назад
Почта России вчера испутала уже похожий, только подороже. Тот который тут же самоликвидировался.))) Как говорится, дай дураку х.. * , он и х.. разобьёт и руки порежет)))
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Плевать

45 минут назад
Четыре пары винтов- это восемь винтов...т.е. покупать будут октакоптеры?
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