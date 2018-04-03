Сиротский квартал охватил паводок и проблемы с канализацией

В сельской администрации не зафиксировали ни одной жалобы.

В редакцию GOROD48 обратился старший микрорайона домов для сирот Александр. Мужчина пожаловался на то, что власти села Доброе забыли про них и не помогают решить проблему с талыми водами, охватившими четыре дома на улице Парковая.



- Из-за вешних вод мы не можем покинуть свои дома, сходить в магазин, добраться на работу, в школу, детсад или поликлинику. Жильцы домов оказались оторваны от жизни. Кроме того, недавно очищенные септики заполнились талыми водами, и теперь все нечистоты плавают вокруг нас,— описывает картину Александр. - Мне, как старшему по району, только за последнюю ночь пришло 146 сообщений о проблемах. Дома, сделанные из гипсокартона, просто плывут. Уже топит кухню, где газовое оборудование. Выбраться из домов мы не можем — вода стоит по колено. Для этого нужны сапоги, а у нас их нет. Мы писали во множество инстанций, но ответ везде един: «Ждите прохождения паводка».



Проблемы с паводком в селе в разговоре с GOROD48 подтвердил мэр села Доброе Валерий Маликов. Впрочем, ситуацию на Парковой не считают критичной. Если бы имелась угроза, то туда бы моментально отправили бензопомпу и откачали талые воды. Более того, в сельскую администрацию не поступало ни одной жалобы с Парковой по поводу топота — ни лично, ни письменно, ни по телефону никто претензий не предъявлял.



Помимо жалоб на вешние воды, Александр рассказал и об иных злоключениях сиротского района. По его данным только за последнюю зиму около их домов сломалось 46 машин такси. Ими получившее жилье сироты пользуются, потому что автобуса на ближайшей остановке нужно ждать по полчаса. Так что сейчас не каждый частный извозчик рискнет своим автомобилем и возьмет заказ с Парковой.



- Наши дома — плохие. Почему нам дали эти панельные гипсокартоновые строения, а другим сиротам — кирпичные здания? Наши дома находятся на гарантии, мы въехали только в прошлом году, но уже хотим отказаться от них. Нас пугают тем, что в случае отказа мы лишимся права на жилье от государства. Но жить так нельзя! У кого - тараканы, у кого — трава растет прямо в доме, у кого — кривые потолки, - перечисляет Александр.