Чистая прибыль «ЮВЭМ-1» выросла за год в три раза

В три раза выросла в 2017 году чистая прибыль электромонтажного предприятия ОАО «Юговостокэлектромонтаж-1» («ЮВЭМ-1») – она составила 7 млн. 244 тыс. рублей против 2 млн. 410 тыс. рублей годом ранее, сообщается в официальных отчетных документах компании.

Выросли также другие показатели компании. Выручка увеличилась на 15,8 млн. рублей, до 326 млн. 391 тыс., валовая прибыль – в 1,5 раза, достигнув 13 млн. 051 тыс. рублей.

ОАО «ЮВЭМ-1» выполняет электромонтажные и поусконаладочные работы на объектах капитального строительства и капитального ремонта: как сообщается в отчетных документах, в 2017 году произошло незначительное снижение объема выполненных работ, связанное с продолжающимся кризисом в строительной отрасли и уменьшением инвестиционной активности основного заказчика общества.

Несмотря на это, в прошлом году среднемесячная выработка на одного работника составила 53 623 рубля, что на 12% больше, чем годом ранее. Среднемесячная заработная плата также незначительно повысилась.