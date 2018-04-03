В России
сегодня, 14:28
Настя Рыбка согласилась признать свою вину
Она и еще 9 человек были задержаны полицией Таиланда в феврале за проведение секс-тренингов
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Александр Кириллов (Алекс Лесли) и еще пять человек, находящиеся в таиландской тюрьме по подозрению в организации секс-тренингов, готовы признать свою вину. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Саттхапхон Сийоха.
«Мои подзащитные готовы признать свою вину по предъявленным им обвинениям в незаконном осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда», — сказал Сийоха. По его словам, обвинительные заключения по всем обвиняемым уже в суде.
В настоящее время Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще пять обвиняемых находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке.
Настя Рыбка и еще девять человек были задержаны полицией Таиланда в феврале за проведение секс-тренингов. 28 февраля Алекс Лесли написал письмо в американское консульство с просьбой предоставить ему и Рыбке политическое убежище. По его словам, у них «есть очень важная для США информация», и они «очень сильно рискуют своими жизнями».
«Мои подзащитные готовы признать свою вину по предъявленным им обвинениям в незаконном осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда», — сказал Сийоха. По его словам, обвинительные заключения по всем обвиняемым уже в суде.
В настоящее время Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще пять обвиняемых находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке.
Настя Рыбка и еще девять человек были задержаны полицией Таиланда в феврале за проведение секс-тренингов. 28 февраля Алекс Лесли написал письмо в американское консульство с просьбой предоставить ему и Рыбке политическое убежище. По его словам, у них «есть очень важная для США информация», и они «очень сильно рискуют своими жизнями».