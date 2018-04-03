В принимающих матчи ЧМ-2018 городах расширят аккредитованные таксопарки

Только такие автомобили такси получат право проезда внутрь предварительного транспортного периметра.

В российских городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, планируется расширить аккредитованные таксопарки, пишет газета «Известия». В Москве число таких машин вырастет в шесть раз по сравнению с 2017 годом.



Только такси, прошедшие аккредитацию, смогут во время ЧМ-2018 попасть внутрь предварительного транспортного периметра — подъехать максимально близко к территории стадионов и фан-зон.

В Москве возможность заезжать на стоянки у стадионов, а также в фан-зоны на Воробьевых горах, получат примерно 4,5–5 тыс. машин. В других городах количество аккредитованных машин будет меньше — 360 автомобилей в Нижнем Новгороде, 500 авто в Самаре. Данная процедура является добровольной.