В России

22 минуты назад

Российский бизнес сможет брать кредиты по скайпу

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#кредит
Российский бизнес сможет брать кредиты по скайпу

Представители компаний смогут удаленно открывать в банках счета и получать кредиты уже в 2019 году — для этого достаточно будет связаться с кредитной организацией по скайпу или телефону. 

Об этом рассказал «Известиям» близкий к Банку России источник.

Процесс удаленной идентификации позволит лишь один раз посетить офис какого-либо банка для первичной идентификации, где клиент предоставит нотариально подтвержденную доверенность, что он является официальным представителем компании. 

Далее бизнесмены будут идентифицироваться через Единую биометрическую систему. Она, в свою очередь, связывается с Единой системой идентификации и аутентификации на портале госуслуг для проверки паспортных данных. В случае положительного результата банк сможет открыть счет компании или выдать ей кредит.

Новация особенно важна для предпринимателей, работающих в удаленных регионах, где получение кредитных средств затруднено физически.

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#кредит

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