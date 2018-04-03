Общество

37 минут назад

На капитально отремонтированной улице Ковалева образовалась яма в человеческий рост

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#дороги #благоустройство
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На капитально отремонтированной улице Ковалева образовалась яма в человеческий рост

Жители улицы тонут в грязи

В редакцию GOROD48 пришла жалоба от жителей дома №109А улицы Ковалева. Жильцы дома, стоящего чуть в стороне от главной, центральной магистрали Ковалева, которую в прошлом году подвергли капитальному многомиллионному ремонту, буквально тонут в грязи. И на дороге ведущей от центральной магистрали к дому яма, в которой запросто может поместиться человек. Чтобы в нее действительно кто-то не угодил, жители оградили ее ветками.

«Хотелось показать вам, что творится у нас во дворе, это просто ужас. У нас кругом грязь, глина и мало того что пройти невозможно просто мы летаем "по воздуху" там ещё такие ямы с человеческий рост. И это после того как зимой возле дома строили котельную и вся эта грязь у нас во дворе. Обращались в ЖЭК, но нам там отказали, потому что это не их дело, котельную сделали не законно», написали жители дома.

Жалобу жильцов GOROD48 передал депутатам областного и городского Советов представляющих интересы избирательного округа, на котором расположена улица Ковалева. По ситуации с дорогой и ямой депутаты уже разбираются с департаментом дорожного хозяйства и благоустройства. Яму, которая образовалась на месте просевшего коллектора уже засыпали. Но, крышку люка колодца украли неизвестные еще раньше, однако в департаменте пообещали поставить новую уже сегодня.

Вопрос с котельной оказывается несколько сложнее, и он в компетенции департамента ЖКХ, куда депутаты также обратились с соответствующим запросом.

В то же время проинформирован отдел Правобережного округа по работе с населением, где также начали работу по решению проблем улицы Ковалева.

 

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#дороги #благоустройство
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Комментарии (2)

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81% липчан

24 минуты назад
Всем довольны
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Александр

25 минут назад
Такая ситуация во всем городе, если вообще можно городом назвать выгребную яму , спасибо мордам из тербунов
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