В мире
47 минут назад
В Беларуси намерены ввести двухнедельный декретный отпуск для отцов
В Беларуси планируют внести поправки в Трудовой кодекс
В Беларуси планируют внести в Трудовой кодекс поправки, предусматривающие декретный отпуск для отцов. Срок его действия - 14 календарных дней. Об этом сообщает Российская Газета.
Заместитель главы комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания РБ Олег Левшунов заявил, что декретный отпуск для отца будет предоставляться единовременно по письменному заявлению, но только в течение шести месяцев с момента рождения ребенка. Отпуск также может оформить и отчим.
По мнению разработчика поправок, введение декретного отпуска для отцов позитивно скажется на психологическом климате в семье, на воспитании и уходе за младенцем, так как мужчина сможет помочь своей супруге в первые дни после выписки из медицинского учреждения.
Заместитель главы комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания РБ Олег Левшунов заявил, что декретный отпуск для отца будет предоставляться единовременно по письменному заявлению, но только в течение шести месяцев с момента рождения ребенка. Отпуск также может оформить и отчим.
По мнению разработчика поправок, введение декретного отпуска для отцов позитивно скажется на психологическом климате в семье, на воспитании и уходе за младенцем, так как мужчина сможет помочь своей супруге в первые дни после выписки из медицинского учреждения.