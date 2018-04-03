Общество
сегодня, 13:51
Титул «Улыбка Вселенной» отправился в Липецк
Девушка попала в топ-3.
Липчанка Дарья Саломатина получила титул «Улыбка Вселенной — 2018». Девушка попала в призеры конкурса лучезарных улыбок и взяла «бронзу» первенства красоток. 23-летней Дарье вручили звание «Третья Улыбка Вселенной», сообщают организаторы конкурса.
Соперницами очаровательной липчанки в финале были представительницы Твери, Севастополя, Уфы и Москвы. Самая-самая улыбка оказалась у Ольги Половковой из Крыма.
Международный конкурс «Улыбка Вселенной» проводится с целью пропаганды моды на улыбку, доброту и бережного отношения к окружающим нас людям. В конкурсе могут принимать участие девушки и женщины старше 18 лет. Верхняя граница возраста не имеет значения. В конкурсе могут принимать участие любые социально активные женщины, проживающие и зарегистрированные на территории любой из стран мира. Не имеет значения и социальный статус участниц конкурса.
Фото: http://www.smileuniverse.online/ru/participate/2018/salamatinadaria/
Соперницами очаровательной липчанки в финале были представительницы Твери, Севастополя, Уфы и Москвы. Самая-самая улыбка оказалась у Ольги Половковой из Крыма.
Международный конкурс «Улыбка Вселенной» проводится с целью пропаганды моды на улыбку, доброту и бережного отношения к окружающим нас людям. В конкурсе могут принимать участие девушки и женщины старше 18 лет. Верхняя граница возраста не имеет значения. В конкурсе могут принимать участие любые социально активные женщины, проживающие и зарегистрированные на территории любой из стран мира. Не имеет значения и социальный статус участниц конкурса.
Фото: http://www.smileuniverse.online/ru/participate/2018/salamatinadaria/
Комментарии (5)
Лётчик Гастелло
31 минуту назад
наверное придётся рискнутьответить
гость
35 минут назад
Девочка конечно очень красивая, но вот ротик зря так растягивает . Видно улыбка искуственная.ответить
Бывалый
41 минуту назад
Летчик гастелло, зубов бояться- в рот не давать...ответить
Артем
41 минуту назад
Если девушка из Липецка на третьем месте, то пожалуйста не выставляйте фото первого места! Или выставляйте с пометкой + 18ответить
Лётчик Гастелло
48 минут назад
ааааааааааааа она всех сожрёт, бегите!!!ответить
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