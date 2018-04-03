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Титул «Улыбка Вселенной» отправился в Липецк

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#конкурс #красота #улыбка вселенной
Титул «Улыбка Вселенной» отправился в Липецк

Девушка попала в топ-3.

Липчанка Дарья Саломатина получила титул «Улыбка Вселенной — 2018». Девушка попала в призеры конкурса лучезарных улыбок и взяла «бронзу» первенства красоток. 23-летней Дарье вручили звание «Третья Улыбка Вселенной», сообщают организаторы конкурса. 


 
Соперницами очаровательной липчанки в финале были представительницы Твери, Севастополя, Уфы и Москвы. Самая-самая улыбка оказалась у Ольги Половковой из Крыма.

Международный конкурс «Улыбка Вселенной» проводится с целью пропаганды моды на улыбку, доброту и бережного отношения к окружающим нас людям. В конкурсе могут принимать участие девушки и женщины старше 18 лет. Верхняя граница возраста не имеет значения. В конкурсе могут принимать участие любые социально активные женщины, проживающие и зарегистрированные на территории любой из стран мира. Не имеет значения и социальный статус участниц конкурса.

Фото: http://www.smileuniverse.online/ru/participate/2018/salamatinadaria/

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#конкурс #красота #улыбка вселенной

Комментарии (5)

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Лётчик Гастелло

31 минуту назад
наверное придётся рискнуть
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гость

35 минут назад
Девочка конечно очень красивая, но вот ротик зря так растягивает . Видно улыбка искуственная.
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Бывалый

41 минуту назад
Летчик гастелло, зубов бояться- в рот не давать...
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Артем

41 минуту назад
Если девушка из Липецка на третьем месте, то пожалуйста не выставляйте фото первого места! Или выставляйте с пометкой + 18
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Лётчик Гастелло

48 минут назад
ааааааааааааа она всех сожрёт, бегите!!!
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