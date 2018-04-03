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Киевский прокурор появился на телевидении голым

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Киевский прокурор появился на телевидении голым

Олег Билоус получил выговор за недостойное поведение

В эфире украинского телевидения прокурор Киевской прокуратуры Олег Билоус и его гражданская жена Диана Глостер появились совершенно обнаженными. Они стали победителями развлекательного шоу «ЛавЛавСаr» на канале ТЕТ. Участникам этой передачи устраивают различные испытания, во время одного из них Билоус с подругой оказались полностью раздетыми, - передает НТВ.

Украинские телезрители выразили возмущение. Внимательно изучив ролик, комиссия прокуроров решила вынести коллеге выговор за непристойное поведение.

Комиссия отмечает, что на протяжении всей программы прокурор вел себя "некорректно и неприлично", использовал нецензурную лексику, целовался с другими участницами, а также находился "в обнаженном виде в компании других семи обнаженных участников телепрограммы в течение четырех минут".

В комиссии подчеркнули, что прокурор должен был избегать "действий, которые могли повредить его репутации и авторитету прокуратуры, а также вызвать негативный общественный резонанс".
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