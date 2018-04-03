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Киевский прокурор появился на телевидении голым
Олег Билоус получил выговор за недостойное поведение
В эфире украинского телевидения прокурор Киевской прокуратуры Олег Билоус и его гражданская жена Диана Глостер появились совершенно обнаженными. Они стали победителями развлекательного шоу «ЛавЛавСаr» на канале ТЕТ. Участникам этой передачи устраивают различные испытания, во время одного из них Билоус с подругой оказались полностью раздетыми, - передает НТВ.
Украинские телезрители выразили возмущение. Внимательно изучив ролик, комиссия прокуроров решила вынести коллеге выговор за непристойное поведение.
Комиссия отмечает, что на протяжении всей программы прокурор вел себя "некорректно и неприлично", использовал нецензурную лексику, целовался с другими участницами, а также находился "в обнаженном виде в компании других семи обнаженных участников телепрограммы в течение четырех минут".
В комиссии подчеркнули, что прокурор должен был избегать "действий, которые могли повредить его репутации и авторитету прокуратуры, а также вызвать негативный общественный резонанс".
Украинские телезрители выразили возмущение. Внимательно изучив ролик, комиссия прокуроров решила вынести коллеге выговор за непристойное поведение.
Комиссия отмечает, что на протяжении всей программы прокурор вел себя "некорректно и неприлично", использовал нецензурную лексику, целовался с другими участницами, а также находился "в обнаженном виде в компании других семи обнаженных участников телепрограммы в течение четырех минут".
В комиссии подчеркнули, что прокурор должен был избегать "действий, которые могли повредить его репутации и авторитету прокуратуры, а также вызвать негативный общественный резонанс".