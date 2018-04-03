Житель Липецка выманил у матери пропавшей без вести девушки 800 тысяч рублей

В суд отправлено многоэпизодное дело о мошенничестве.

Собранные в ходе предварительного расследования материалы позволили сотрудникам полиции установить причастность 28-летнего липчанина к трем фактам мошенничества, двум эпизодам присвоения и растраты имущества и одной краже.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские установили, что в феврале 2017 года взял у жителя города в аренду отечественный автомобиль стоимостью 215 000 рублей, который заложил в комиссионный магазин. Чтобы скрыть продажу машины, аферист продлил договор аренды с владельцем, без осмотра авто, до июля 2017 года.

В мае 2017 года обвиняемый таким же способом завладел иномаркой, стоимостью 472 000 рублей. Хозяйке автомобиля мужчина пояснил, что начинает в Липецке своё дело и ему необходима машина. Вверенное имущество обвиняемый сдал в комиссионный магазин.

Избавившись таким образом от автомобилей, обвиняемый перестал платить их владельцам деньги за аренду, объясняя это временными финансовыми затруднениями, болезнью, проблемами с правоохранителями. Потерпевшие шли ему на встречу, продлевали сроки договоров, не подозревая, что их автомобили уже проданы. Обвиняемый смог установить особые доверительные отношения с хозяйкой иномарки. Женщина, на протяжении нескольких месяцев не подозревала, что общается с мошенником. Несколько раз она давала ему деньги в долг. Дважды потерпевшая переводила на его счет денежные суммы, которые, по словам, обвиняемого нужны для освобождения его из полиции. Общая сумма таких трат потерпевшей составила 22 300 рублей.

В июне 2017 года к обвиняемому обратилась знакомая за помощью в ремонте автомобиля «ВАЗ 21140». Мужчина согласился и сообщил потерпевшей, что автомобиль он отдал в автосервис, но ремонт потребует много времени. Однако машина почти сразу была продана обвиняемым как автохлам. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 50 000 рублей.

Следствием доказана причастность обвиняемого к совершению кражи сотового телефона, стоимостью 13 240 рублей. Хищение имело место в ноябре 2017 года. Обвиняемый предложил знакомой по социальной сети встретиться. Воспользовавшись невнимательностью знакомой, мужчина украл её телефон, который продал. Деньги потратил на личные нужды.

Самым ярким эпизодом преступной деятельности 28-летнего мужчины стало мошенничество, совершённое в отношении липчанки, которая ради информации о дочери, пропавшей без вести в 2000 году, соглашалась на все условия мошенника.

Обвиняемый познакомился с женщиной в октябре 2017 года в магазине, расположенном в 15-м микрорайоне Липецка. Потерпевшая сама не заметила, как на ступеньках магазина рассказала незнакомому мужчине о себе. Обвиняемому стало известно, что женщина долгие годы живёт с надеждой разыскать дочь, бесследно пропавшую 17 лет назад в Октябрьском округе Липецка. Обвиняемый сказал, что сможет помочь, так как у него есть связи в государственных и правоохранительных органах, однако это потребует определённых затрат. Женщина согласилась. В течение нескольких недель потерпевшая занимала деньги в долг, оформляла кредиты, пыталась продать своё имущество для того чтобы собрать, необходимую для освобождения её дочери сумму в миллион рублей. Потерпевшая, по просьбе обвиняемого, ничего не рассказывала родственникам. Все требования и просьбы она выполняла, так как поверила ему. Мужчина был очень убедителен, сказал, что располагает достоверными сведениями о месте нахождения пропавшей дочери. Потерпевшей удалось собрать сумму в 894 000 рублей, которую она передала обвиняемому. Поняв, что стала жертвой мошенника, потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудникам уголовного розыска удалось не только установить личность предполагаемого участника хищений, но и задокументировать его преступную деятельность, что позволило предъявить 28-летнему липчанину обвинение в шести фактах хищения. Уголовное дело направлено в суд.