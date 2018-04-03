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«Аэрофлот» предложит пассажирам интернет за тысячу рублей

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«Аэрофлот» предложит пассажирам интернет за тысячу рублей

Доступом в интернет оборудуют 81 самолет

Авиакомпания «Аэрофлот» заключила контракт с компанией «Стэк.ком», по условиям которого 81 узкофюзеляжный самолет Airbus A320 и A321 будет оснащен «системами развлечений и доступа в интернет через WiFi», пишет Полит.ру. Сумма затрат на переоборудование составит 52,6 миллионов рублей.

Первые восемь Airbus 320 уже оснащены Wi-Fi, а оборудование остальных будет осуществляться во время их планового техобслуживания и продлится до декабря 2019 года. Услугу доступа в интернет планируется запустить в июле 2018 года, рассказал менеджер «Аэрофлота». Бесплатно воспользоваться системой развлечений нельзя. Нужно будет доплатить 1000 рублей, чтобы подключиться к сети.

На широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетах «Аэрофлот» уже продает доступ в интернет. На Airbus 330 трафик стоит от $5 за 10 Мбайт до $50 за 150 Мбайт, а на Boeing 777 — от $5 за 10 Мбайт до $40 за 100 Мбайт.

Ранее Delta Airlines, Airbus Group, Sprint, OneWeb и Bharti Airtel сформировали альянс, который займется предоставлением высокоскоростного мобильного интернета авиапассажирам. Создатели альянса надеются, что к ним присоединятся и другие авиакомпании и мобильные операторы, что позволит расширить область предоставления услуги.
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