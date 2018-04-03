Тербунское предприятие работало с 92 нарушениями безопасности

Организацию посетили эксперты Ростехнадзора.

Сотрудники Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в марте провели плановую выездную проверку ООО «Тербунский гончар». Оказалось, что предприятие было категорически не готово к плановому визиту ревизоров по безопасности.



Как сообщает Ростехнадзор, в ходе проверки были выявлено 92 нарушения правил технической эксплуатации электроустановок и правил их устройства. Так, абразивно-отрезной станок в помещении слесарно-мастерской завода не заземлен, его питающий кабель имеет повреждение изоляции (непосредственный доступ к открытым токоведущие частям); он не защищен от механических повреждений, не имеет технического паспорта. В результате допущенных нарушений создана угроза жизни и здоровью людей.



За совершенное правонарушение должностное лицо получило штраф в 2 000 рублей. Работа станка приостановлена по решению суда на 60 суток.