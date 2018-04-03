Общество

34 минуты назад

Тербунское предприятие работало с 92 нарушениями безопасности

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#нарушение #безопасность #проверка #Ростехнадзор
Тербунское предприятие работало с 92 нарушениями безопасности

Организацию посетили эксперты Ростехнадзора.

Сотрудники Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в марте провели плановую выездную проверку ООО «Тербунский гончар». Оказалось, что предприятие было категорически не готово к плановому визиту ревизоров по безопасности.

Как сообщает Ростехнадзор, в ходе проверки были выявлено 92 нарушения правил технической эксплуатации электроустановок и правил их устройства. Так, абразивно-отрезной станок в помещении слесарно-мастерской завода не заземлен, его питающий кабель имеет повреждение изоляции (непосредственный доступ к открытым токоведущие частям); он не защищен от механических повреждений, не имеет технического паспорта. В результате допущенных нарушений создана угроза жизни и здоровью людей.

За совершенное правонарушение должностное лицо получило штраф в 2 000 рублей. Работа станка приостановлена по решению суда на 60 суток.
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#нарушение #безопасность #проверка #Ростехнадзор

Комментарии (3)

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А кто?

24 секунды назад
прикрывал коп
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Nass

13 минут назад
Дрочун короче.
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Nass

17 минут назад
наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://linkto.eu/ka4ok
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