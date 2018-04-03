Общество

сегодня, 12:31

В Чаплыгин доставили мощи Матроны Московской

5 685
#Матрона Московская
В Чаплыгин доставили мощи Матроны Московской

В Вознесенский храм Чаплыгина прибыл ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.

Святыню встречали духовенство благочиния во главе с благочинным Чаплыгинского ЦО иереем Артемием Мишиным. После встречи, перед ковчегом был отслужен молебен с чтением акафиста. Также помолиться святой Матроне пришли прихожане города. 

Блаженная Матрона Московская является одной из самых известных и почитаемых в России святых. Считается, что по молитвам святой Матроны происходит огромное количество чудес и исцелений, в том числе с невоцерковлёнными и не православными людьми. 

Ковчег будет находиться в Вознесенском храме до 10 апреля, сообщает Елецкая епархия.

Фото: el-eparhy.ru

5 685
#Матрона Московская

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Нож

сегодня, 13:27
Бикон, ваше ЛА даже знать об этом происшествии не могли. Опять пиаритесь за счёт других ? Работать учиться не побывали ?
ответить

натали

сегодня, 12:52
НАТАЛИ, женщина у меня мама ровесница... и уж бабушкой ее точно не назовешь
ответить

НАТАЛИ

сегодня, 12:46
А что ж это тебе дедушка.
ответить

натали

сегодня, 12:44
Но хорошо, конечно, что нашли...
ответить

натали

сегодня, 12:44
1954 год. Какая же это бабушка...
ответить

Еще в рубрике

Скандальные «Городские кассы» уличили в неосновательном обогащении
#городская касса #иск #банкротство
Скандальные «Городские кассы» уличили в неосновательном обогащении

30 минут назад

Общество
На капитально отремонтированной улице Ковалева образовалась яма в человеческий рост
#дороги #благоустройство
2
На капитально отремонтированной улице Ковалева образовалась яма в человеческий рост

35 минут назад

Общество
Титул «Улыбка Вселенной» отправился в Липецк
#конкурс #красота #улыбка вселенной
5
Титул «Улыбка Вселенной» отправился в Липецк

сегодня, 13:51

Общество
В Липецке - крупное отключение воды
#водоснабжение
1
В Липецке - крупное отключение воды

сегодня, 13:43

Общество
Авторы смс-спама получили в Липецке штрафы
#штраф #спам #рассылка
1
Авторы смс-спама получили в Липецке штрафы

сегодня, 13:08

Общество
Житель Липецка выманил у матери пропавшей без вести девушки 800 тысяч рублей
#мошенничество
14
Житель Липецка выманил у матери пропавшей без вести девушки 800 тысяч рублей

сегодня, 13:08

Общество