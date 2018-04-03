В Чаплыгин доставили мощи Матроны Московской

В Вознесенский храм Чаплыгина прибыл ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.

Святыню встречали духовенство благочиния во главе с благочинным Чаплыгинского ЦО иереем Артемием Мишиным. После встречи, перед ковчегом был отслужен молебен с чтением акафиста. Также помолиться святой Матроне пришли прихожане города.

Блаженная Матрона Московская является одной из самых известных и почитаемых в России святых. Считается, что по молитвам святой Матроны происходит огромное количество чудес и исцелений, в том числе с невоцерковлёнными и не православными людьми.

Ковчег будет находиться в Вознесенском храме до 10 апреля, сообщает Елецкая епархия.

Фото: el-eparhy.ru