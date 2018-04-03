Пропавшую в Липецке женщину нашли за 20 минут

Волонтер разыскал липчанку.

Липецкая общественная организация "Поиск пропавших детей" сообщила о случае из своей практики. Волонтеру движения Максиму Боеву удалось разыскать пропавшую липчанку за 20 минут. Женщина даже не успела покинуть район проживания. Сообщение об исчезновении 64-летней Татьяны Душкиной поступило в "Поиск пропавших детей" вчера вечером. Пока родственники женщины отправились писать заявление в полицию, на место исчезновения выехал Максим Боев. Липчанин опросил родных Татьяны Душкиной и отправился ее искать. Ситуацию осложнило то, что липчанка страдает потерей памяти. - Переживающих родных оставили дома искать фотографию бабушки и ждать возможного возвращения, а экипаж Максима выдвинулся на поиски. Через 20 минут Татьяна Фёдоровна была найдена! Бабушка не успела далеко уйти и нашлась в своём же районе! Выехавшим экипажам была дана команда «отбой». Поиски в этот раз закончились быстро и счастливо! - указывают в "Поиске пропавших детей". Вместе с этим липчанам дают советы на случай исчезновения человека, страдающего потерями памяти: - пришейте на внутреннюю сторону куртки своих пожилых родственников их имя отчество и свой номер телефона - если он (она) употребляет какие-то необходимые лекарства, вложите их в карман с записочкой сколько таблеток и с каким промежутком необходимо выпить.