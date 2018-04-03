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Члены патриотической организации «Мы из Ельца!» посетят Польшу

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#Ежи Тыц #Магомедханов #"Мы из Ельца!"
Члены патриотической организации «Мы из Ельца!» посетят Польшу

В государстве Евросоюза ельчане примут участие в международной конференции и посетят могилу ельчанина, погибшего в боях за Польшу

Несколько членов елецкой патриотической организации «Мы из ельца!» посетят Польшу.

Как сообщил GOROD48 член организации «Мы из Ельца!» Виктор Магомедханов, ельчане примут участие в международной конференции "Партнёрский диалог в вопросах сохранения историко-культурного наследия" и торжественной церемония открытия после реставрации кладбища советских воинов в местечке Прошовице.

На кладбище в Прошовиче покоится 641 советский солдат. Организаторами церемонии является польское содружество KURSK, члены которого дважды побывали в Ельце.

Затем ельчане отправятся в местечко Казимеж-Дольны где похоронен боец из Ельца Иван Щукин защищавший Польшу и погибший в августе 1944-го. Место захоронения помог найти Ежи Тыц и его содружество "KURSK".

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#Ежи Тыц #Магомедханов #"Мы из Ельца!"

Комментарии (2)

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Nass

16 минут назад
наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://linkto.eu/ka4ok
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ИЗ ЕЛЬЦА

29 минут назад
У меня тоже дед покоится в Польше.Погиб в бою под Берлином 19 апреля 1945 года, похоронен на Кутузовском мемориале в польском селе Болеславеце. Можно с вами поехать?
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