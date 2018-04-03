Члены патриотической организации «Мы из Ельца!» посетят Польшу

В государстве Евросоюза ельчане примут участие в международной конференции и посетят могилу ельчанина, погибшего в боях за Польшу

Несколько членов елецкой патриотической организации «Мы из ельца!» посетят Польшу.

Как сообщил GOROD48 член организации «Мы из Ельца!» Виктор Магомедханов, ельчане примут участие в международной конференции "Партнёрский диалог в вопросах сохранения историко-культурного наследия" и торжественной церемония открытия после реставрации кладбища советских воинов в местечке Прошовице.

На кладбище в Прошовиче покоится 641 советский солдат. Организаторами церемонии является польское содружество KURSK, члены которого дважды побывали в Ельце.

Затем ельчане отправятся в местечко Казимеж-Дольны где похоронен боец из Ельца Иван Щукин защищавший Польшу и погибший в августе 1944-го. Место захоронения помог найти Ежи Тыц и его содружество "KURSK".