Ельчанам покажут механизмы инопланетных кораблей

Необычная экспозиция открылась в елецком краеведческом музее

До 26 апреля ельчане смогут «погрузиться» на дно мелового моря, узнать о хищниках белемнитах, о том, что принимали за гайки и шайбы инопланетных кораблей, посещавших Землю в незапамятные времена — много интересных экспонатов представлено на выставке «От древних морей до ковыльных степей» природного архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье». На сравнительно небольшой площади заповедника сконцентрировано разнообразие редких (реликтовых) урочищ.

Часть экспозиции интерактивна – предметы можно подержать в руках, изучить при помощи лупы. Занимательные задания доставят массу приятных минут и помогут получить новые знания, сообщили в музее.

Фото: sokrovennik.com