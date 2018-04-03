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сегодня, 11:22

Ельчанам покажут механизмы инопланетных кораблей

5 778
#музей #выставка
Ельчанам покажут механизмы инопланетных кораблей

Необычная экспозиция открылась в елецком краеведческом музее

До 26 апреля ельчане смогут «погрузиться» на дно мелового моря, узнать о хищниках белемнитах, о том, что принимали за гайки и шайбы инопланетных кораблей, посещавших Землю в незапамятные времена — много интересных экспонатов представлено на выставке «От древних морей до ковыльных степей» природного архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье». На сравнительно небольшой площади заповедника сконцентрировано разнообразие редких (реликтовых) урочищ.

Часть экспозиции интерактивна – предметы можно подержать в руках, изучить при помощи лупы. Занимательные задания доставят массу приятных минут и помогут получить новые знания, сообщили в музее.

Фото: sokrovennik.com

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#музей #выставка

Комментарии (5)

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Nass

15 минут назад
наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://linkto.eu/ka4ok
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Ванька

58 минут назад
Железки от трактора
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Боцман

сегодня, 12:22
Мезозой , палеозой , плейстоцен . Понял?
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ага

сегодня, 11:48
свалка биомусора от хомо сапиенс
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Неавтофанат

сегодня, 11:32
Любителям железных свалок хорошо бы побывать в копровом цехе. Вот где полёт для мысли! А какие материалы! Ни сверло, ни дуга не берет!
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