сегодня, 11:22
Ельчанам покажут механизмы инопланетных кораблей
Необычная экспозиция открылась в елецком краеведческом музее
До 26 апреля ельчане смогут «погрузиться» на дно мелового моря, узнать о хищниках белемнитах, о том, что принимали за гайки и шайбы инопланетных кораблей, посещавших Землю в незапамятные времена — много интересных экспонатов представлено на выставке «От древних морей до ковыльных степей» природного архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье». На сравнительно небольшой площади заповедника сконцентрировано разнообразие редких (реликтовых) урочищ.
Часть экспозиции интерактивна – предметы можно подержать в руках, изучить при помощи лупы. Занимательные задания доставят массу приятных минут и помогут получить новые знания, сообщили в музее.
Фото: sokrovennik.com
Nass
Ванька
Боцман
ага
Неавтофанат