Общество
39 минут назад
Ельчане собираются рыбачить в дворовой луже
Около дома — весеннее озеро.
Массу откликов собрали фото затопленного двора дома №18 в микрорайоне Александровский в Ельце. Ельчане через соцсети поделились живописными снимками: настоящее озеро с рябью воды соседствует с плиточным тротуаром. Не двор, а целая набережная.
Впрочем, ельчане хоть и посетовали на высокую воду, все же отнеслись к ситуации с юмором. Например, Александр считает, что это «нормальный водоем: малька запустите, будет время до мая порыбачить». «При строительстве было сделано все, чтобы вода оставалась на проезжей части», замечает Игорь. «...о ! Не понял...а набережную уже сделали что ли?», спрашивает Борис. «Предлагаю перевести Панова из мэров в гондольеры», высказывает идею Роман. «Заплывы баттерфляем можно устраивать», считает Андрей. «Деда Мазая не хватает, живём как в сказке», резюмирует Ирина.
Фото: https://vk.com/elets
Впрочем, ельчане хоть и посетовали на высокую воду, все же отнеслись к ситуации с юмором. Например, Александр считает, что это «нормальный водоем: малька запустите, будет время до мая порыбачить». «При строительстве было сделано все, чтобы вода оставалась на проезжей части», замечает Игорь. «...о ! Не понял...а набережную уже сделали что ли?», спрашивает Борис. «Предлагаю перевести Панова из мэров в гондольеры», высказывает идею Роман. «Заплывы баттерфляем можно устраивать», считает Андрей. «Деда Мазая не хватает, живём как в сказке», резюмирует Ирина.
Фото: https://vk.com/elets
Алиса
WikiLeaks