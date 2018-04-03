Общество

39 минут назад

Ельчане собираются рыбачить в дворовой луже

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#юмор #лужа #весна #двор
Ельчане собираются рыбачить в дворовой луже

Около дома — весеннее озеро.

Массу откликов собрали фото затопленного двора дома №18 в микрорайоне Александровский в Ельце. Ельчане через соцсети поделились живописными снимками: настоящее озеро с рябью воды соседствует с плиточным тротуаром. Не двор, а целая набережная.

Впрочем, ельчане хоть и посетовали на высокую воду, все же отнеслись к ситуации с юмором. Например, Александр считает, что это «нормальный водоем: малька запустите, будет время до мая порыбачить». «При строительстве было сделано все, чтобы вода оставалась на проезжей части», замечает Игорь. «...о ! Не понял...а набережную уже сделали что ли?», спрашивает Борис. «Предлагаю перевести Панова из мэров в гондольеры», высказывает идею Роман. «Заплывы баттерфляем можно устраивать», считает Андрей. «Деда Мазая не хватает, живём как в сказке», резюмирует Ирина.

Фото: https://vk.com/elets




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#юмор #лужа #весна #двор

Комментарии (2)

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Алиса

16 минут назад
Приходите на Скороходова, 25 .... там тоже... финский залив...вокруг дома вода... прямо жизнь на острове
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WikiLeaks

31 минуту назад
в ельце и так 90% ихтеандров живет
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