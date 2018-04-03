Парад 9 мая в этом году пройдет на площади Победы

Вокруг самой площади растянут огромную георгиевскую ленту.

Организацию праздничных мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы, обсудили на совещании в мэрии под председательством заместителя главы города Евгения Павлова. В его работе приняли участие руководители структурных подразделений администрации, полиции, военного гарнизона.

В этом году было принято решение локализовать масштабные мероприятия 9 мая на одной территории – площади Победы, откуда по данным историков, уходили из Липецка на фронт призывники и добровольцы.

Визуализированную концепцию праздника представил собравшимся руководитель департамента культуры и туризма Сергей Малько. В 8.00 у Вечного огня на площади Героев состоятся памятные мероприятия – с возложением цветов и венков к мемориалу воинам Великой Отечественной. В течение всего дня у Обелиска славы будет дежурить почетный караул Поста № 1, а также звучать патриотические композиции.

Митинг-концерт и военный парад начнутся в 10.00 на площади Победы. Здесь установят сцену, кресла для ветеранов и два больших экрана, чтобы все желающие могли наблюдать за происходящим у памятника Победы. Вокруг самой площади будет растянута огромная Георгиевская лента. Военный парад и техника разместятся на участке от улицы 8 Марта до подземного перехода. Предполагается, что парадные коробки пройдут до улицы Первомайская, однако окончательное решение пока не принято.

После парада, в 11.30 стартует шествие колонны Бессмертного полка. Мероприятия акции продолжит праздничная программа «Солдатские привалы», которая начнется в 12.30 на площади Петра Великого. Здесь одновременно развернутся полевые кухни, концертные площадки, ретро-выставки и многое другое. Все это время движение транспорта через площадь Петра Великого будет закрыто, и возобновится лишь после вечернего салюта.

Чтобы избежать перекрытия сразу нескольких главных магистралей областного центра, традиционная легкоатлетическая эстафета на призы «Липецкой газеты», посвященная Победе в Великой Отечественной войне, в этом году пройдет не 9 мая, а 6-го. Забег по центральным улицам города - Ленина, Гагарина, Зегеля - традиционно вызывает интерес, как у зрителей, так и у самих участников. Таким образом, горожане смогут посетить и спортивную эстафету, и основные торжества Дня Победы.

- Сосредоточение праздничных мероприятий на одной территории поможет оптимизировать ограничение транспортных потоков: не придется перекрывать движение сразу в нескольких районах города и к часу дня центр будет освобожден, - отметил заместитель главы администрации города Евгений Павлов. - На площадь Героев мы традиционно придем, чтобы почтить память воинов, защищавших Родину, а у памятника Победы соберемся на масштабное торжество.

Вместе с тем, по словам сотрудников полиции, для праздника такого формата потребуются дополнительные меры безопасности. В настоящий момент прорабатываются различные варианты установки рамок металлодетекторов и ограждений вокруг площади Победы, в зависимости от прогнозируемого количества участников мероприятий. Одновременно схему перекрытия города готовят профильные структуры администрации совместно с сотрудниками УГИБДД, сообщает пресс-служба администрации Липецка.