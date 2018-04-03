В Липецкой области разводят мосты

Сегодня днем наплавной мост у села Замятино в Задонском районе снимут с креплений и пришвартуют вдоль берега, дав проход паводковым водам реки Дон.

Как сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области, везде, где требуется либо уже предприняты меры к пропуску паводковых вод, либо такие меры предпринимаются.

Накануне были убраны перильные ограждения на реке Олым у села Войсковая Казинка в Долгоруковском районе. Сняты перильные и барьерные ограждения моста через реку Дон у села Перехваль в Лебедянском районе. Сняты ограждения на реке Быстрая Сосна в Пятницком, Измалковского района, и моста на реке Олым на дороге Заречное-Покровское. Эти мосты приспособлены для прохода льда и паводковых вод сверху полотна моста.