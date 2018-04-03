Инициативных липчан объединит «Точка кипения»

4 и 5 апреляПредставители власти, бизнеса и общественности объединятся для продуктивной работы. Атмосферу для открытого неформального диалога, с помощью которого предполагается реализовать лучшие идеи наиболее активных предпринимателей и горожан, создадут организаторы проекта «Точка кипения». Он пройдет в Липецке .

«Точка кипения» - пространство для коллективной работы. За два дня, что проект будет работать в Липецке, на его площадках состоятся более 30 мероприятий. Стать участниками панельных дискуссий, экспертных сессий, лекций и круглых столов, посвящённых вопросам цифровой экономики, технологических инициатив и создания благоприятных условий для ведения бизнеса, а также проблемам поиска и развития талантов в регионе, смогут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на интернет-портале leader-id . Также в программе предусмотрено подписание стратегических для Липецкой области соглашений в сферах экономики и образования. Кроме того, планируется проведение «непротокольных» встреч с представителями профильных структур администрации, тематических круглых столов, образовательных семинаров с экспертами. Особое внимание уделят обсуждению совместных решений по развитию городских территорий и созданию благоприятного делового климата. Известно, что в проекте примут участие глава региона Олег Королев, мэр Липецка Сергей Иванов, заместитель директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Андрей Силинг.

- Такой уникальной площадки, на которой у нас получилось бы объединить все приоритетные проекты, до сих пор не было. «Точка кипения» станет центром притяжения лидеров, профессионалов и неравнодушных граждан, которые обладают знаниями и желанием развивать пространство вокруг себя. Кроме того, программа позволит сформировать сообщества, готовые обсуждать свои идеи и проекты с органами местного самоуправления, - отметил глава города Сергей Иванов.

Концепция мероприятия принадлежит Агентству стратегических инициатив (АСИ) и используется с 2014 года. Первая «Точка кипения» была открыта в Москве осенью 2013-го. Инициаторами её создания стала команда направления «Молодые профессионалы» АСИ под руководством Дмитрия Пескова. За 5 лет в московской «Точке» прошло свыше 3 тысяч мероприятий, в которых приняли участие больше 150 тысяч человек. В Липецке программа станет двенадцатой в России и одиннадцатой, открывшейся в регионах. Инициатором её проведения выступила Молодежная бизнес-школа при поддержке администрации Липецкой области и непосредственном участии главы города Сергея Иванова.