Общество

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Инициативных липчан объединит «Точка кипения»

8 365
#гражданское общество
Инициативных липчан объединит «Точка кипения»
4 и 5 апреляПредставители власти, бизнеса и общественности объединятся для продуктивной работы. Атмосферу для открытого неформального диалога, с помощью которого предполагается реализовать лучшие идеи наиболее активных предпринимателей и горожан, создадут организаторы проекта «Точка кипения». Он пройдет в Липецке .

«Точка кипения» - пространство для коллективной работы. За два дня, что проект будет работать в Липецке, на его площадках состоятся более 30 мероприятий. Стать участниками панельных дискуссий, экспертных сессий, лекций и круглых столов, посвящённых вопросам цифровой экономики, технологических инициатив и создания благоприятных условий для ведения бизнеса, а также проблемам поиска и развития талантов в регионе, смогут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на интернет-портале  leader-id. Также в программе предусмотрено подписание стратегических для Липецкой области соглашений в сферах экономики и образования. Кроме того, планируется проведение «непротокольных» встреч с представителями профильных структур администрации, тематических круглых столов, образовательных семинаров с экспертами. Особое внимание уделят обсуждению совместных решений по развитию городских территорий и созданию благоприятного делового климата. Известно, что в проекте примут участие глава региона Олег Королев, мэр Липецка Сергей Иванов, заместитель директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Андрей Силинг.

- Такой уникальной площадки, на которой у нас получилось бы объединить все приоритетные проекты, до сих пор не было. «Точка кипения» станет центром притяжения лидеров, профессионалов и неравнодушных граждан, которые обладают знаниями и желанием развивать пространство вокруг себя. Кроме того, программа позволит сформировать сообщества, готовые обсуждать свои идеи и проекты с органами местного самоуправления, - отметил глава города Сергей Иванов.

Концепция мероприятия принадлежит Агентству стратегических инициатив (АСИ) и используется с 2014 года. Первая «Точка кипения» была открыта в Москве осенью 2013-го. Инициаторами её создания стала команда направления «Молодые профессионалы» АСИ под руководством Дмитрия Пескова. За 5 лет в московской «Точке» прошло свыше 3 тысяч мероприятий, в которых приняли участие больше 150 тысяч человек. В Липецке программа станет двенадцатой в России и одиннадцатой, открывшейся в регионах. Инициатором её проведения выступила Молодежная бизнес-школа при поддержке администрации Липецкой области и непосредственном участии главы города Сергея Иванова.



8 365
#гражданское общество

Комментарии (8)

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Вопросику

21 минуту назад
Вопросик не по адресу...
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Кобель

30 минут назад
Срали, срем и будем срать.! Экологически чистое удобрение
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Вопросик

31 минуту назад
На износ будут болтать , а потом на обед ! Дата: 4 апреля 2018 Время: 10:00 —12:00 Адрес: Россия, Липецкая область, г. Липецк, Проспект Победы, д. 104, Точка Кипения Липецк
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Вопросик

33 минуты назад
555, а отгула на работе будут давать , что бы посетить это знаменательное событие !
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горожанин

36 минут назад
Дорогие Липчане - собаководы у меня один вопрос, к Вам, когда вы станете убирать гавно за своими собаками с тротуаров? А уж потом, я полагаю, можно и цифровой экономике поговорить.
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555

46 минут назад
Сколько можно из пустого в порожнее?
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ну так,где собираемся,

51 минуту назад
В Плехе?
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Артурчик

57 минут назад
Скоро этих инициативных организаций под управлении Партии и Фронта с чинушами во главе станет большем, чем жителей России, что позволит попасть в Книгу рекордов Вселенной по выдуванию мыльных пузырей!
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