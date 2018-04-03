В Липецкой области банкротов стало больше на 17%

Жители Липецкой области стали банкротиться чаще – количество граждан, физлиц и индивидуальных предпринимателей, признанным банкротами в январе-марте 2018 года, выросло по сравнению с тем же периодом 2017-го на 17%.

Липецкая область подтвердила общероссийскую тенденцию – в стране число признанных банкротами граждан и индивидуальных предпринимателей выросла в первом квартале в 1,5 раза. А число потенциальных банкротов увеличилось, по оценке, на 6%, следует из данных «Федресурса» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве) и Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Потенциальные банкроты – это граждане, которые формально попадают под действие закона о банкротстве физических лиц: они имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов).

Лидерами по числу банкротств в 1 квартале 2018 года стали Москва, где несостоятельными признаны 757 человек (+81% к 1 кв. 2017 года), Московская область — 552 банкрота (+51%), Башкортостан – 431 человек (+119%), Санкт-Петербург – 440 человек (+50%) и Краснодарский край – 310 человек (+56%).

В Липецкой области банкротами в 1 квартале признаны 48 жителей (включая индивидуальных предпринимателей) – на 17% больше, чем год назад.

В России банкротами признаны 59 тысяч граждан за время существования института потребительского банкротства с 1 октября 2015 года. На 100 тыс. человек населения в России в среднем приходится 40 банкротов. В Липецкой области этот показатель чуть выше – 42 человека на 100 тыс. населения, а банкротами с 1 октября 2015 года признаны 482 человека. Наибольшая плотность банкротств – в Вологодской области (136 банкротов на 100 тыс. населения) и Рязанской области (84 банкрота на 100 тыс. населения).