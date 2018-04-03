Сергей Корякин: «Елецкая Внешнеторговая Компания»: качество, надежность, развитие».

Для справки. Общество с ограниченной ответственностью «Елецкая Внешнеторговая Компания» - производственно-логистическая компания, созданная в марте 2013 г. Предприятие входит в группу компаний «Строймашсервис» и расположено в городе Елец на территории ПАО «Елецгидроагрегат».

Компания является резидентом индустриального парка «Созидатель» и членом Липецкого РСПП. Численность сотрудников предприятия 41 человек. ООО «Елецкая Внешнеторговая Компания» ведет промышленную деятельность по обработке прецизионных раскатных труб с внутренним диаметром от 50 до 125 миллиметров с использованием основных технологических процессов машиностроения, осуществляет торговлю материалами и комплектующими для ремонта гидрооборудования, запасными частями для импортной строительно-дорожной техники. Об итогах деятельности и ближайших планах предприятия, в связи с пятилетним юбилеем, рассказал директор компании Сергей Корякин.



- Сергей Викторович, как проходило становление ООО «Елецкая Внешнеторговая Компания» и как осуществляется ее деятельность в настоящее время?

Считаю необходимым отметить тот факт, что мы входим в группу компаний «Строймашсервис», которая начала формироваться на базе Елецкого завода тракторных гидроагрегатов из созданных промышленных предприятий, имеющих свои цели и задачи в общем производственном процессе. ООО «Елецкая внешнеторговая компания» изначально было создано как предприятие, осуществляющее внешнеторговую деятельность, направленную для обеспечения группы компаний необходимыми для производства компонентами и материалами, ввозимыми из иностранных государств. Однако, в дальнейшем очень быстро мы создали в ее рамках собственные производственные участки. Первым стал участок распиловки, в результате чего, мы смогли предлагать партнерам-заказчикам прутки и трубы не только необходимого диаметра, но и размера. Вторым стал участок изготовления труб путем их расточки-раскатки до необходимого заказчику прецизионного размера. Произведенная продукция была протестирована партнерами из Италии, продавшими расточно-раскатной станок, в результате чего, она была признана соответствующей зарубежным аналогам, а по некоторым параметрам даже превзошла их. Кроме того, предприятие проводит сборку ремкомплектов для ремонта гидравлических цилиндров и гусеничных полотен экскаваторов и бульдозеров. Другим направлением деятельности ООО «Елецкая внешнеторговая компания» является продажа собственной продукции и продукции предприятий группы компаний за пределы Российской Федерации.

По результатам деятельности за 2017 год выручка компании составила более 605 миллионов рублей (без налога на добавленную стоимость), из них торговая деятельность составила 357 миллионов рублей, что превышает показатели 2013 года более чем в 20 раз.

- Производится ли расширение и модернизация производства?

- Да, этому уделяется приоритетное внимание. Мы не останавливаемся на достигнутом. В конце 2017 года был приобретен трубогибочный станок, необходимый для изготовления стальных трубо- и маслопроводов. Эта продукция уже нашла свой рынок сбыта, интерес к ней проявили наши партнеры, в том числе и ПАО «Елецгидроагрегат». Начало работы показало – к качеству продукции претензий у покупателей нет.

В ООО «Елецкая Внешнеторговая Компания» ведется активная работа по расширению номенклатуры имеющейся продукции. В настоящее время на расточно-раскатном станке обрабатываются трубы диаметром от 50 до 125 мм и длиной 7,9 метров. Сейчас в Китае заказан и оплачен еще один подобный станок, который сможет обрабатывать трубы от 40 до 200 мм и длиной до 9 метров. Это позволит нам расширить свои возможности на имеющемся рынке и закрыть всю производственную линейку по данной продукции. Модернизация будущего производственного участка уже ведется: расширятся имеющиеся площади, установится дополнительное вспомогательное оборудование, летом 2018 года вместе с поставщиками оборудования из Китая будут произведены необходимые пусконаладочные работы.

В ближайшим планах ООО «Елецкая Внешнеторговая Компания» - создание третьего производственного участка по массовому производству гидроцилиндров. На площадке компании уже ведутся работы по реконструкции цехов под выпуск новой продукции. Эти комплектующие предназначены в первую очередь для сельскохозяйственной техники — аграрный сектор развивается активно, потребность в такой продукции есть. Первая партия должна сойти с конвейера в июле.

Все эти планы на ближайшую перспективу позволят расширить собственные рынки сбыта как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Конечно, первыми потребителями становятся партнеры, которые хорошо знают ООО «Елецкая внешнеторговая компания», качество ее работы. Однако, только на старых связях не останавливаемся. Новую продукцию презентуем на всевозможных отраслевых выставках, как в России, так и за рубежом, активно участвуем в составе группы компаний «Строймашсервис» в промышленных встречах и форумах.

- Достаточно ли имеющегося потенциала для дальнейшего развития и выполнения поставленных задач?

- Да. Площадка индустриального парка «Созидатель» позволяет двигаться вперед. Кроме того, в своих начинаниях мы постоянно получаем помощь и поддержку от президента группы компаний «Строймашсервис» Виктора Александровича Ситникова и коммерческого директора ПАО «Елецгидроагрегат» Алексея Николаевича Ломанова. Именно при реализации новых проектов осуществляется плодотворное сотрудничество всех специалистов и подразделений группы компаний.

- С какими странами сотрудничаете?

- В своей деятельности ООО «Елецкая внешнеторговая компания» производит операции, необходимые как для ввоза продукции на территорию Российской Федерации, так и для вывоза с нее. Товары ввозятся из Белоруссии, Германии, Италии, Китая, Кореи, Румынии, Сербии, Украины, а вывозятся в Белоруссию, Армению, Казахстан, Болгарию, Узбекистан. Всего заключено около сотни внешнеторговых контрактов: две трети приходится на импорт, треть — экспорт. Держать руку на пульсе, постоянно быть готовым перестроить производственный процесс непросто, с другой стороны заказчики знают — при необходимости они получат нужные комплектующие и продукцию у нас максимально быстро и по требуемым параметрам.

- Ваша компания не раз получала звание лучшего предприятия малого и среднего бизнеса...

- Приятно, что все эти усилия замечают и партнеры по бизнесу, и те, кто этот бизнес курирует. Действительно, нам есть чем гордиться. Так, по итогам 2017 года «Елецкая внешнеторговая компания» признана «Лучшим экспортером в страны СНГ» среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Липецкой области. По итогам 2016 года мы также оказались в числе региональных лидеров малого и среднего бизнеса. Предприятие также отмечено на осенней Международной промышленной выставке «Металл-Экспо» -2017.

Конечно, в этом большая заслуга всего коллектива. Стараемся, чтобы работники чувствовали себя защищенными и были уверены в завтрашнем дне. Так, обеды в столовой для рабочих — за счет предприятия, медпункт оснащен современным диагностическим оборудованием, работает бесплатный тренажерный зал. Все-таки люди — самый главный капитал любого предприятия, залог его успеха.



