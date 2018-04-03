Происшествия

54 минуты назад

После столкновения с автобусом «Киа» сбил двух пешеходов

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#авария #ДТП
После столкновения с автобусом «Киа» сбил двух пешеходов

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 2 апреля в Липецке на проспекте Победы 28-летний водитель «Киа» не справился с управлением и врезался в стоящий «ПАЗ» под управлением 42-летнего мужчины, а затем сбил стоящих на остановке 34-летнюю женщину и 43-летнего мужчину. В результате женщина после оказания помощи была отпущена, а мужчина с травмой госпитализирован.

В Елецком районе в 8.50 на автодороге Елец – Долгоруково – Тербуны 48-летний водитель «Киа» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «КАВЗ» под управлением 59-летнего мужчины, который в результате столкновения съехал в кювет и перевернулся. В результате водитель иномарки и две пассажирки автобуса 44-х и 66-ти лет  получили травмы.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 955 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, превышение скорости – 510, неиспользование ремней безопасности – 79, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 30.

1 1377
#авария #ДТП

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