На улице Белана мужчина погиб при спуске с пятого этажа

Липчанин спускался с балкона по самодельной веревке.

Сегодня утром в Липецке при спуске с высоты пятого этажа дома №13 по улице Белана упал мужчина. Полученные им травмы оказались смертельными - мужчина погиб на месте. Для спуска он использовал веревку из постельного белья.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, личность погибшего пока не установлена. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

