Происшествия
сегодня, 08:42
На улице Белана мужчина погиб при спуске с пятого этажа
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Липчанин спускался с балкона по самодельной веревке.
Сегодня утром в Липецке при спуске с высоты пятого этажа дома №13 по улице Белана упал мужчина. Полученные им травмы оказались смертельными - мужчина погиб на месте. Для спуска он использовал веревку из постельного белья.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, личность погибшего пока не установлена. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, личность погибшего пока не установлена. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.
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Комментарии (14)
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53 минуты назадПроисшествия
.....
Иван
100%
Animal planet.
Рафшан
может квартирный
олег
Было дело
Александр
гость