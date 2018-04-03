Происшествия

сегодня, 08:42

На улице Белана мужчина погиб при спуске с пятого этажа

14 3484
#падение с высоты
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На улице Белана мужчина погиб при спуске с пятого этажа

Липчанин спускался с балкона по самодельной веревке.

Сегодня утром в Липецке при спуске с высоты пятого этажа дома №13 по улице Белана упал мужчина.  Полученные им травмы оказались смертельными - мужчина погиб на месте. Для спуска он использовал веревку из постельного белья.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, личность погибшего пока не установлена. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.
14 3484
#падение с высоты
1

Комментарии (14)

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.....

4 минуты назад
втроем бы устроили оргию , не стерлась бы ,но во всем виноват №дома №13.
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Иван

8 минут назад
Все равно муж бы убил,мог и без веревки прыгать вниз
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100%

9 минут назад
это был карлсон ,у него пропеллер отказал и вот финал
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Animal planet.

15 минут назад
гость, да у липчан жалости нет ни к животным,не к себе подобным.О чем говорить.
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Рафшан

16 минут назад
Генетическому мусору лишь бы позубоскалить.
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может квартирный

22 минуты назад
Вор?
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олег

33 минуты назад
от кого же он сбегал, от жены?
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Было дело

34 минуты назад
Муж восне обосрался. Жена спрашивает как же ты так? Ды сон страшный приснился, как будто я из окна выпал и лечу... Жена говорит, я б наверное со страха умерла! Ну да, ты же баба, а я мужик!!! Я просто обосрался...
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Александр

39 минут назад
Мне Билан никогда не нравился.
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гость

43 минуты назад
посмотришь на вас, у людей горе а вы тут херь всякую пишите
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