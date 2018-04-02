В мире
сегодня, 22:20
Трое россиян пострадали при взрыве в Ереване
170
2 апреля на Северном проспекте в центре Еревана в ресторане произошел взрыв, пострадали восемь человек.
При взрыве кислородного баллона в центре Еревана пострадали три гражданина России. Об этом РИА-Новости сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
Травмы также получили двое иранцев. По информации МЧС республики, все пострадавшие госпитализированы.
В медучреждение прибыли сотрудники российского посольства. По их словам, соотечественники получили травмы легкой и средней степени тяжести.
Взрыв кислородного баллона произошел вечером в кафе на Северном проспекте. Всего пострадали восемь человек. Среди них двое детей — шести и восьми лет. Восьмилетняя девочка находится в тяжелом состоянии, остальные — в удовлетворительном.
Травмы также получили двое иранцев. По информации МЧС республики, все пострадавшие госпитализированы.
В медучреждение прибыли сотрудники российского посольства. По их словам, соотечественники получили травмы легкой и средней степени тяжести.
Взрыв кислородного баллона произошел вечером в кафе на Северном проспекте. Всего пострадали восемь человек. Среди них двое детей — шести и восьми лет. Восьмилетняя девочка находится в тяжелом состоянии, остальные — в удовлетворительном.
170