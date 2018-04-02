Происшествия
39 минут назад
В канун 23 февраля в Липецке пропал мужчина
Ему может требоваться помощь медиков.
27-летний Дмитрий Белоусов пропал в Липецке 22 февраля. Об этом сообщает сообщество волонтеров поиска людей "Лиза Алерт". По данным поисковиков, липчанин может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи.
Приметы: рост 175 см, крупное телосложение. карие глаза, темные короткие волосы. Был одет: черный утепленный костюм с меховым воротником, черно-белая двусторонняя шапка, темно-коричневые ботинки. Особые приметы: шрам на лбу, шрам на нижней губе.
Всех, кто в курсе местонахождения Дмитрия, просят сообщить сведения в полицию и волонтерам.
Приметы: рост 175 см, крупное телосложение. карие глаза, темные короткие волосы. Был одет: черный утепленный костюм с меховым воротником, черно-белая двусторонняя шапка, темно-коричневые ботинки. Особые приметы: шрам на лбу, шрам на нижней губе.
Всех, кто в курсе местонахождения Дмитрия, просят сообщить сведения в полицию и волонтерам.
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