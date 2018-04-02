Происшествия

39 минут назад

В канун 23 февраля в Липецке пропал мужчина

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#пропавший без вести #Дмитрий Белоусов
В канун 23 февраля в Липецке пропал мужчина

Ему может требоваться помощь медиков.

27-летний Дмитрий Белоусов пропал в Липецке 22 февраля. Об этом сообщает сообщество волонтеров поиска людей "Лиза Алерт". По данным поисковиков, липчанин может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 175 см, крупное телосложение. карие глаза, темные короткие волосы. Был одет: черный утепленный костюм с меховым воротником, черно-белая двусторонняя шапка, темно-коричневые ботинки. Особые приметы: шрам на лбу, шрам на нижней губе.

Всех, кто в курсе местонахождения Дмитрия, просят сообщить сведения в полицию и волонтерам.
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#пропавший без вести #Дмитрий Белоусов

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