В канун 23 февраля в Липецке пропал мужчина

Ему может требоваться помощь медиков.

27-летний Дмитрий Белоусов пропал в Липецке 22 февраля. Об этом сообщает сообщество волонтеров поиска людей "Лиза Алерт". По данным поисковиков, липчанин может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи.



Приметы: рост 175 см, крупное телосложение. карие глаза, темные короткие волосы. Был одет: черный утепленный костюм с меховым воротником, черно-белая двусторонняя шапка, темно-коричневые ботинки. Особые приметы: шрам на лбу, шрам на нижней губе.



Всех, кто в курсе местонахождения Дмитрия, просят сообщить сведения в полицию и волонтерам.