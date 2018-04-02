Общество
сегодня, 20:22
Ельчанка сходила на свидание с Егором Кридом
Ольге пришлось ради этого выиграть футбольный матч.
23-летняя актриса и модель из Ельца Ольга Ломакина сходила на свидание с певцом Егором Кридом. Девушка – претендентка на руку и сердце завидного «Холостяка». Групповое свидание с Кридом стало наградой за победу в футбольном матче между командами участниц шоу.
Егор Крид, Ольга Ломакина и еще пятеро девушек посетили матч футбольного клуба «Барселона» в столице Каталонии. Впрочем, несмотря на малое число конкуренток, ельчанка не стала открыто флиртовать с певцом. Вместо этого Ольга и Егор позже перекинулись парой фраз и откровенными взглядами на кухне, когда певец привез девушкам сладости, и ельчанка помогла мужчине накрыть на стол.
Конкурентки на руку и сердца Крида признают, что Ольга – добрый, хороший и воспитанный человек. Девушка ведет себя на проекте достойно и не поддается на провокации скандалисток, держит свое лицо, не ввязывается в интриги. Главный герой шоу отмечает, что у елецкой модели прекрасная фигура, даже несмотря на то, как Оля уплетала на ночь профитроли.
Ольга Ломакина прошла в следующий тур «Холостяка», хоть и не получила розу на церемонии. Подведение итогов тура завершилось скандалом, и никто от Крида цветов не получил. Одна из участниц покинула проект добровольно. Теперь у ельчанки осталось десять соперниц.
Егор Крид, Ольга Ломакина и еще пятеро девушек посетили матч футбольного клуба «Барселона» в столице Каталонии. Впрочем, несмотря на малое число конкуренток, ельчанка не стала открыто флиртовать с певцом. Вместо этого Ольга и Егор позже перекинулись парой фраз и откровенными взглядами на кухне, когда певец привез девушкам сладости, и ельчанка помогла мужчине накрыть на стол.
Конкурентки на руку и сердца Крида признают, что Ольга – добрый, хороший и воспитанный человек. Девушка ведет себя на проекте достойно и не поддается на провокации скандалисток, держит свое лицо, не ввязывается в интриги. Главный герой шоу отмечает, что у елецкой модели прекрасная фигура, даже несмотря на то, как Оля уплетала на ночь профитроли.
Ольга Ломакина прошла в следующий тур «Холостяка», хоть и не получила розу на церемонии. Подведение итогов тура завершилось скандалом, и никто от Крида цветов не получил. Одна из участниц покинула проект добровольно. Теперь у ельчанки осталось десять соперниц.
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