В Липецке назвали лучших хореографов

Фестиваль балетмейстеров занял два дня.

В ДК «Городской» в прошедшие выходные состоялся XXIII международный конкурс балетмейстеров «Данс-дизайн-2018». В конкурсе приняли участие 12 балетмейстеров из Воронежа, Чернигова, Липецка и Ельца. Балетмейстеры показали высокий уровень своего мастерства, указывают в учреждении культуры. Оценивали конкурс эксперты из Санкт-Петербурга и Москвы.



Решение жюри по награждению балетмейстеров:

Главные призы конкурса:

Гран-при – Ольга Томилина (г.Липецк)

Приз «Образ» - Игорь Андриенко (г.Чернигов)

Приз «Лексика» - Евгений Чернявский (г.Липецк)

Приз «Композиция» - Ольга Коренева (г.Елец)

Приз «Идея» - Владимир Жихарев (г.Липецк)



В номинации «Массовый номер»

I место – Татьяна Сотникова

(образцовый хореографический коллектив «Росинка»)

постановка «Что дальше» г.Елец

II место – Елена Черток

(народный коллектив ансамбль танца «Торнадо)

постановка «Аритмия» г.Воронеж

- Ирина Старостенко

(образцовый ансамбль современного эстрадного танца «Shaky»)

постановка «В плену у своих страхов» г.Липецк

III место – Галина Галкина

(хореографическая студия «Пин-код»)

постановка «Не мешай»

- Татьяна Сотникова

(образцовый хореографический коллектив «Росинка»)

постановка «В моей голове» г.Елец



В номинации «Малая форма»

I место – Галина Галкина

театр танца «Без слов»

постановка «Разговоры до 16 и старше» г.Липецк

II место – Татьяна Сотникова

(образцовый хореографический коллектив «Росинка»)

постановка «История моря» г.Елец

- Ирина Можина

(театр танца «Эльта»)

постановка «Так и есть» г.Елец

III место – Елена Черток

(народный коллектив ансамбль танца «Торнадо)

постановка «Идущие вместе» г.Воронеж





Специальные дипломы получили Виктория Солопенко - «За удачный дебют и творческие поиски в хореографии» (г.Елец) и Екатерина Кобзина - «За творческие поиски в хореографии» - (г.Липецк).