Культура
26 минут назад
В Липецке назвали лучших хореографов
Фестиваль балетмейстеров занял два дня.
В ДК «Городской» в прошедшие выходные состоялся XXIII международный конкурс балетмейстеров «Данс-дизайн-2018». В конкурсе приняли участие 12 балетмейстеров из Воронежа, Чернигова, Липецка и Ельца. Балетмейстеры показали высокий уровень своего мастерства, указывают в учреждении культуры. Оценивали конкурс эксперты из Санкт-Петербурга и Москвы.
Решение жюри по награждению балетмейстеров:
Главные призы конкурса:
Гран-при – Ольга Томилина (г.Липецк)
Приз «Образ» - Игорь Андриенко (г.Чернигов)
Приз «Лексика» - Евгений Чернявский (г.Липецк)
Приз «Композиция» - Ольга Коренева (г.Елец)
Приз «Идея» - Владимир Жихарев (г.Липецк)
В номинации «Массовый номер»
I место – Татьяна Сотникова
(образцовый хореографический коллектив «Росинка»)
постановка «Что дальше» г.Елец
II место – Елена Черток
(народный коллектив ансамбль танца «Торнадо)
постановка «Аритмия» г.Воронеж
- Ирина Старостенко
(образцовый ансамбль современного эстрадного танца «Shaky»)
постановка «В плену у своих страхов» г.Липецк
III место – Галина Галкина
(хореографическая студия «Пин-код»)
постановка «Не мешай»
- Татьяна Сотникова
(образцовый хореографический коллектив «Росинка»)
постановка «В моей голове» г.Елец
В номинации «Малая форма»
I место – Галина Галкина
театр танца «Без слов»
постановка «Разговоры до 16 и старше» г.Липецк
II место – Татьяна Сотникова
(образцовый хореографический коллектив «Росинка»)
постановка «История моря» г.Елец
- Ирина Можина
(театр танца «Эльта»)
постановка «Так и есть» г.Елец
III место – Елена Черток
(народный коллектив ансамбль танца «Торнадо)
постановка «Идущие вместе» г.Воронеж
Специальные дипломы получили Виктория Солопенко - «За удачный дебют и творческие поиски в хореографии» (г.Елец) и Екатерина Кобзина - «За творческие поиски в хореографии» - (г.Липецк).
Решение жюри по награждению балетмейстеров:
Главные призы конкурса:
Гран-при – Ольга Томилина (г.Липецк)
Приз «Образ» - Игорь Андриенко (г.Чернигов)
Приз «Лексика» - Евгений Чернявский (г.Липецк)
Приз «Композиция» - Ольга Коренева (г.Елец)
Приз «Идея» - Владимир Жихарев (г.Липецк)
В номинации «Массовый номер»
I место – Татьяна Сотникова
(образцовый хореографический коллектив «Росинка»)
постановка «Что дальше» г.Елец
II место – Елена Черток
(народный коллектив ансамбль танца «Торнадо)
постановка «Аритмия» г.Воронеж
- Ирина Старостенко
(образцовый ансамбль современного эстрадного танца «Shaky»)
постановка «В плену у своих страхов» г.Липецк
III место – Галина Галкина
(хореографическая студия «Пин-код»)
постановка «Не мешай»
- Татьяна Сотникова
(образцовый хореографический коллектив «Росинка»)
постановка «В моей голове» г.Елец
В номинации «Малая форма»
I место – Галина Галкина
театр танца «Без слов»
постановка «Разговоры до 16 и старше» г.Липецк
II место – Татьяна Сотникова
(образцовый хореографический коллектив «Росинка»)
постановка «История моря» г.Елец
- Ирина Можина
(театр танца «Эльта»)
постановка «Так и есть» г.Елец
III место – Елена Черток
(народный коллектив ансамбль танца «Торнадо)
постановка «Идущие вместе» г.Воронеж
Специальные дипломы получили Виктория Солопенко - «За удачный дебют и творческие поиски в хореографии» (г.Елец) и Екатерина Кобзина - «За творческие поиски в хореографии» - (г.Липецк).