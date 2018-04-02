38 минут назад
Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м
Площадь пожара в жилом доме в Сочи увеличилась. Она увеличилась с 500 кв. м до 600 кв. м. Номер сложности пожара также повышен со второго до третьего.
Ранее сообщалось, что в понедельник вечером произошел пожар в пятиэтажном доме с мансардой, расположенном в центре Сочи, на площади 500 "квадратов".
"Площадь пожара достигла 600 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет", — сказал собеседник.
По его словам, из дома эвакуированы свыше 50 человек, среди которых 15 детей. На базе санатория подготовлен пункт временного размещения. Тушение пожара проводится по третьему номеру сложности. Пожар происходит по адресу: улица Пятигорская, дом 92/4. Обстоятельства пожара выясняются.