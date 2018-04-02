В России

38 минут назад

Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м‍

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#Пожар в Сочи
Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м‍

Площадь пожара в жилом доме в Сочи увеличилась. Она увеличилась с 500 кв. м до 600 кв. м. Номер сложности пожара также повышен со второго до третьего.

Площадь пожара в жилом доме в Центральном районе Сочи увеличилась до 600 квадратных метров, из горящего здания эвакуировали более 50 человек, в том числе 15 детей, - сообщил РИА-Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером произошел пожар в пятиэтажном доме с мансардой, расположенном в центре Сочи, на площади 500 "квадратов".

"Площадь пожара достигла 600 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет", — сказал собеседник.

По его словам, из дома эвакуированы свыше 50 человек, среди которых 15 детей. На базе санатория подготовлен пункт временного размещения. Тушение пожара проводится по третьему номеру сложности. Пожар происходит по адресу: улица Пятигорская, дом 92/4. Обстоятельства пожара выясняются.

168
#Пожар в Сочи

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