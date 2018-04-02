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38 минут назад

Липецкая вечЁрка: прекращение карантина, вердикт торговым центрам и отлов животных

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: прекращение карантина, вердикт торговым центрам и отлов животных
Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 2 апреля.

Больше всего внимания липчане уделили участи школьников – идти им завтра на учебу или нет. Решение о продлении или прекращении общегородского карантина приняли сегодня специалисты Роспоребнадзора и городского департамента образования на основании данных о заболеваемости детей.

В первый рабочий день недели читатели активно интересовались ситуацией с проверкой торговых центров. Эксперты сделали неутешительные выводы. В срочном порядке надо приостанавливать работу девяти торговых центров Липецка. О ситуации доложат в ФСБ и главному федеральному инспектору по региону.

Оживленное обсуждение вызвала новость про отлов животных. Около 2 тысяч бродячих животных выловлено на территории города с начала года. Как сообщила заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Людмила Полухина, эта цифра растет. Так в 2016 с улиц города было убрано порядка 3 тысяч бездомных собак и кошек, в минувшем году уже 5,8 тысяч.

Шквал эмоций разразился под сообщением насчет благоразумия липчан, а именно – автомобилистов, предпочитающих пробку объезду Петровского моста. «Лучше час простоять в пробке, чем потратить 15-20 минут на дорогу в объезд моста», наверное, считают многие из автомобилистов.

Вместе с этим, позитивное настроение сегодня читателям подарило сообщение об елецкой красотке. Ольга Ломакина сражается за корону «Мисс Россия — 2018» и просит всех неравнодушных поддержать ее кандидатуру.
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#обзор #события #вечЁрка

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