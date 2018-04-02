27 минут назад
Команда УФСИН стреляет лучше всех в Липецкой области. Сборная УМВД – третья (ФОТО)
Навыки обращения с оружием продемонстрировали те, кому это необходимо по службе.
Сотрудники силовых ведомств соревновались в важнейшем для их работы мастерстве – стрельбе из пистолета.
Открытый Кубок Липецкой области прошел в тире «Динамо». Спортсмены соревновались в стрельбе из 9-мм пистолета Макарова, что соответствует классу оружия по классификации IPSC – Classic minor.
В итоге первое место заняла команда УФСИН Липецкой области, на втором – сборная, составленная из бойцов отряда специального назначения «Титан» управления исполнения наказаний. Замкнула «тройку» призеров команда «Гром» УМВД России по Липецкой области).
Об уровне соревнований говорят итоги стрельбы в личном зачете. Первое место занял Илья Крутских, набравший 446 очков из 500 возможных. Вторым стал его коллега по ведомству Алексей Курцев – 456.
На третьем финишировал еще один представитель УФСИН Олег Чулюков – 447.
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31.03.2018 20:48Спорт