Команда УФСИН стреляет лучше всех в Липецкой области. Сборная УМВД – третья (ФОТО)

Навыки обращения с оружием продемонстрировали те, кому это необходимо по службе.

Сотрудники силовых ведомств соревновались в важнейшем для их работы мастерстве – стрельбе из пистолета.







Открытый Кубок Липецкой области прошел в тире «Динамо». Спортсмены соревновались в стрельбе из 9-мм пистолета Макарова, что соответствует классу оружия по классификации IPSC – Classic minor.

В итоге первое место заняла команда УФСИН Липецкой области, на втором – сборная, составленная из бойцов отряда специального назначения «Титан» управления исполнения наказаний. Замкнула «тройку» призеров команда «Гром» УМВД России по Липецкой области).







Об уровне соревнований говорят итоги стрельбы в личном зачете. Первое место занял Илья Крутских, набравший 446 очков из 500 возможных. Вторым стал его коллега по ведомству Алексей Курцев – 456.

На третьем финишировал еще один представитель УФСИН Олег Чулюков – 447.





