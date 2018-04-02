По жалобе в магазине нашли чипсы, срок годности которых истёк ещё в ноябре прошлого года

Вскрылась и масса других нарушений.

На телефон горячей линии управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области поступило обращение, в котором сообщалось, что в одном из магазинов на улице Жуковского, по мнению покупателя, реализуется некачественная продукция. В ходе проверки жалобы был подтверждён факт реализации недоброкачественной продукции: на прилавках нашли чипсы со вкусом сыра, срок годности которых истёк ещё 23 ноября прошлого года.



Кроме того, были выявлены и другие нарушения: полуфабрикаты замороженные и рыба мороженная реализовывались без маркировки и отсутствием ярлыка от производителя с датами производства и хранения; на кремовые пирожные не соблюдался температурный режим хранения; ценники на хлебобулочные изделия были оформлены без наименования, а на воду и напитки вообще отсутствовали, не было вывески с указанием наименования организации, правильно оформленного стенда для покупателя, контрольных весов. По данному факту материалы направлены в контрольно-надзорные органы.