Зарплата в сфере торговли достигла 52544 рубля

Но только в Добринском районе.

Заработная плата по виду экономической деятельности «оптовая и розничная торговля» за январь этого года увеличилась на 2661 рубль по отношению к 2017 году и составила 24 573 рубля.



Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в девяти районах: Грязинском, Данковском, Добринском, Краснинском, Лебедянском, Липецком, Тербунском, Хлевенском, Чаплыгинском заработная плата сложилась выше среднеотраслевого уровня и составила от 25021,8 рубля до 52544,3 рубля. Самые высокие зарплаты у работников торговли в Добринском районе - ему досталось первое место в рейтинге. На втором месте Данковский район с зарплатой в 47397 рублей, на третьем - Лебедянский район с зарплатой в 38466 рублей. А вот самая низкая зарплата - 16493 рубля в Становлянселм районе, ему досталось тот ко 18-е место.