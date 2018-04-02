Общество

сегодня, 18:18

Зарплата в сфере торговли достигла 52544 рубля

13 1022
#зарплата #торговля

Но только в Добринском районе.

Заработная плата по виду экономической деятельности «оптовая и розничная торговля» за январь этого года увеличилась на 2661 рубль по отношению к 2017 году и составила 24 573 рубля.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в девяти районах: Грязинском, Данковском, Добринском, Краснинском, Лебедянском, Липецком, Тербунском, Хлевенском, Чаплыгинском заработная плата сложилась выше среднеотраслевого уровня и составила от 25021,8 рубля до 52544,3 рубля. Самые высокие зарплаты у работников торговли в Добринском районе - ему досталось первое место в рейтинге. На втором месте Данковский район с зарплатой в 47397 рублей, на третьем - Лебедянский район с зарплатой в 38466 рублей. А вот самая низкая зарплата - 16493 рубля в Становлянселм районе, ему досталось тот ко 18-е место.
13 1022
#зарплата #торговля

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

21 минуту назад
Оставшиеся медработники сейчас уж точно перебегут в торговлю. А вообще то за такое вранье не м
ответить

Продаван

45 минут назад
Алкаш , вот тут не соглашусь, в рыбном декабре можно такую сумму поднять, но только раз в году!
ответить

Гидравлический Ампер

49 минут назад
Статистика из разряда " в Липецке за Путина 82%". Ни о чём. Народ позлить.
ответить

Антисоветчик

сегодня, 19:09
Господа, это всё статистика, она примерная. Взяли формулу подсчитали, подогнали , добили до нужного результата и выдали. Ведь всё равно никто не проверит. Сколько напишут, столько и будет. С реальными зарплатами это не имеет никакой связи.
ответить

тамада -баянист

сегодня, 19:03
а это чистаганом или с обвесом и обманом
ответить

Алкаш

сегодня, 18:43
Ха ха, Конечно продавцы тоже знают о таких зарплатах. Они тоже читают Город48. Правда, денег таких никогда сами не получали.
ответить

Продаван

сегодня, 18:42
Что-то я не наблюдаю еще 20к у себя в кармане
ответить

точно

сегодня, 18:42
А что,мне знакомая рассказывала,что её заставляют сосиски мыть и палёной водкой торговать..... Хозяин-армяшка....
ответить

лиса Алиса

сегодня, 18:40
В стране дураков с таким лживым президентом и губернатором то ли ещё будет !
ответить

Ха ха

сегодня, 18:39
Елы палы вот это зарплаты. А торгаши то об этом хоть знают?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

По жалобе в магазине нашли чипсы, срок годности которых истёк ещё в ноябре прошлого года
#торговля #просрочка
2
По жалобе в магазине нашли чипсы, срок годности которых истёк ещё в ноябре прошлого года

сегодня, 18:29

Общество
Из-за нарушений пожарной безопасности потребуют закрыть 9 торговых центров Липецка
#ТРЦ #проверка #трагедия в Кемерове
65
Из-за нарушений пожарной безопасности потребуют закрыть 9 торговых центров Липецка

сегодня, 16:49

Общество
Липецкая область презентовала в Совете Федерации опыт соцподдержки многодетных семей
#Совет Федераций
5
Липецкая область презентовала в Совете Федерации опыт соцподдержки многодетных семей

сегодня, 16:44

Общество
В Липецкой области за 2 месяца родилось 17 пар близнецов
#демография #близнецы
7
В Липецкой области за 2 месяца родилось 17 пар близнецов

сегодня, 16:26

Общество
Липецкий SPAR распродает все своё имущество
#аукцион #банкротство
13
Липецкий SPAR распродает все своё имущество

сегодня, 16:22

Общество
В Липецк из Москвы привезли двух львов
#зоопарк #львы
7
В Липецк из Москвы привезли двух львов

сегодня, 15:18

Общество