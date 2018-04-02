Карантин объявлен в 4 школах и 2 детских садах Липецкой области

ОРВИ и гриппом за неделю заболели 9174 человека.

В Липецкой области продолжался эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ умеренной интенсивности, связанный с одновременной циркуляцией 3 вариантов вируса гриппа.



Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в целом по области за неделю было зарегистрировано 9174 случая ОРВИ и гриппа (в том числе 157 случаев гриппа), среди обратившихся за медицинской помощью 65,9% составили дети в возрасте до 14 лет. Показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги среди совокупного населения на 46%. Однако, в динамике заболеваемости наметилась тенденция к снижению, преимущественно за счет детского населения.



За неделю в Липецке было зарегистрировано 6771 случай ОРВИ и гриппа (73,8% всех случаев по области, в том числе гриппа 129 случаев). Показатели заболеваемости превышали пороговые уровни как среди совокупного населения, так и среди всех возрастных групп. В связи с сохраняющимся осложнением эпидемиологической ситуации в городе продолжаются ограничительные противоэпидемические мероприятия.



Всего в области лабораторно уже выявлено 217 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, среди которых преобладает грипп А (H1N1) – 149 случаев, 42 случая были связаны с гриппом А(H3N2), 22 – с гриппом В (4 случая гриппа А – в работе).



По данным мониторинга за посещаемость образовательных организаций в связи с отсутствием учащихся по причине ОРВИ, кроме всех школ Липецка, на 2 апреля частично приостановлены занятия в 5 классах 4 школ области, 2 группах одного детского сада и еще одном детском саду полностью.



С 3 апреля занятия во всех школах Липецка возобновляются, остальные ограничительные противоэпидемические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости гриппом, продолжаются.



Как пояснила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, завтра в липецких школах продолжится мониторинг посещаемости, и в случае регистрации гриппа и ОРВИ у 20% и более учащихся продолжатся меры по частичному приостановлению занятий.



Несмотря на завершение общегородского карантина, директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области.