Липецкий SPAR распродает все своё имущество

Претендентов на витрины и кофемашины найти сложно.

Арбитражный управляющий обанкротившейся в Липецке сети SPAR снова объявил торги на продажу имущества должника. Организация выставила на электронный аукцион торговую технику. 16 единиц оценили в 1,9 млн рублей.



Прошедшая в конце прошлого года инвентаризация показала, что на балансе SPAR находится аппаратура на 1,7 млн рублей балансовой стоимости. Это гриль, салат-бар, витрины, холодильные шкафы и прочая торговая утварь. Они-то и должный уйти одним лотом с молотка электронного аукциона. Впрочем, пока торги на витрины-кофемашины не увенчались успехом.



Вместе с этим по данным на последнее собрание кредиторам SPAR должен своим бывшим партнерам 2 273 294 103 рубля 46 копеек. Среди кредиторов банкрота банк, мясокомбинаты, пивной завод, поставщики овощей и другие, всего 27 организаций.



Банкротство липецкого SPAR было запущено летом 2016 года ООО «ПланетаСтрой» (ныне обанкроченная «Уютерра»). SPAR был признан финансово несостоятельной организацией прошлой весной. На дату проведения первого собрания кредиторов общая задолженность составила 2 096 849 415,25 рублей.



Торжественное открытие супермаркета SPAR состоялось в Липецке 18 октября 2008 года. Это был первый в нашем городе магазин одной из крупнейших европейских сетей. Торговая сеть в Липецке позиционировала себя не как магазины эконом-класса. Среди покупателей SPAR был знаменит ассортиментом уникальных предложений иностранных брендов и деликатесов далеко не на средний кошелек.