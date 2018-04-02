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48 минут назад
В России кинотеатры во всех торговых центрах будут располагаться на первом этаже
С таким предложением выступила Госдума.
Законодательную инициативу о переносе кинотеатров и детских комплексов на нижние этажи торговых центров необходимо обсуждать с представителями профессиональных структур, в том числе МЧС и экспертами по противопожарному оборудованию, считает заместитель председателя комиссии Мосгордумы (МГД) по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.
Ранее в СМИ появилась информация, что Госдума уже в текущем году обяжет владельцев торговых центров переносить кинотеатры и детские развлекательные комплексы на нижние этажи. По словам зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, законодательные инициативы по этому вопросу будут сформулированы уже в весеннюю сессию, а к концу года будет завершена работа по нормативно-правовому регулированию. Помимо этого, Выборный отметил, что Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
"Инициатива прозвучала сразу после трагедии (в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово), но экспертного обсуждения еще не было. Все-таки, надо послушать, решит ли это проблему. Само по себе размещение любых объектов на первом этаже ничего не решит, если будут нарушаться правила противопожарной безопасности. К сожалению, у нас были случаи, когда горели и одноэтажные здания, где были дома престарелых, и так далее. Все равно это надо обсуждать со специалистами, в том числе с МЧС, техническими специалистами по оборудованию и пожарной сигнализации, средств тушения и эвакуирования большого количества людей", — рассказал Семенников РИА-Новости.
Депутат особенно подчеркнул, что введение подобного обязательства не помешает строящимся торговым центрам, но для уже существующих комплексов появится множество дополнительных проблем, например, с отсутствием свободных площадей на нижних этажах. Помимо этого, отметил депутат, не на всех объектах, которые могут попасть под действие проекта, нарушаются правила противопожарной безопасности.
"Понятно, если там плохая ситуация, не соблюдается законодательство по пожарной безопасности, нет технических возможностей для эвакуации людей. А если все есть? Есть добросовестные и социально ответственные предприниматели, которые разместили объект на 2-3 этаже, оборудовали широкие пожарные выходы, функционирующие системы сигнализации и прочее. Пожарные тоже проверили — действительно, людей можно в считанные минуты из этих помещений вывести. Что делать, все равно им говорить "нет, ребята, закрывайте свою лавочку и переходите на первый этаж"? Они, может быть, и рады перейти, но первый этаж принадлежит другим структурам, свободных площадей нет", — рассказал собеседник.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Ранее в СМИ появилась информация, что Госдума уже в текущем году обяжет владельцев торговых центров переносить кинотеатры и детские развлекательные комплексы на нижние этажи. По словам зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, законодательные инициативы по этому вопросу будут сформулированы уже в весеннюю сессию, а к концу года будет завершена работа по нормативно-правовому регулированию. Помимо этого, Выборный отметил, что Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
"Инициатива прозвучала сразу после трагедии (в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово), но экспертного обсуждения еще не было. Все-таки, надо послушать, решит ли это проблему. Само по себе размещение любых объектов на первом этаже ничего не решит, если будут нарушаться правила противопожарной безопасности. К сожалению, у нас были случаи, когда горели и одноэтажные здания, где были дома престарелых, и так далее. Все равно это надо обсуждать со специалистами, в том числе с МЧС, техническими специалистами по оборудованию и пожарной сигнализации, средств тушения и эвакуирования большого количества людей", — рассказал Семенников РИА-Новости.
Депутат особенно подчеркнул, что введение подобного обязательства не помешает строящимся торговым центрам, но для уже существующих комплексов появится множество дополнительных проблем, например, с отсутствием свободных площадей на нижних этажах. Помимо этого, отметил депутат, не на всех объектах, которые могут попасть под действие проекта, нарушаются правила противопожарной безопасности.
"Понятно, если там плохая ситуация, не соблюдается законодательство по пожарной безопасности, нет технических возможностей для эвакуации людей. А если все есть? Есть добросовестные и социально ответственные предприниматели, которые разместили объект на 2-3 этаже, оборудовали широкие пожарные выходы, функционирующие системы сигнализации и прочее. Пожарные тоже проверили — действительно, людей можно в считанные минуты из этих помещений вывести. Что делать, все равно им говорить "нет, ребята, закрывайте свою лавочку и переходите на первый этаж"? Они, может быть, и рады перейти, но первый этаж принадлежит другим структурам, свободных площадей нет", — рассказал собеседник.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.