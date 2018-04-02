Создатель «Легенды о граде Ельце» презентовал поэму о Чечне

События и герои - реальные.

В Липецке состоялась премьера нового произведения создателя «Легенды о граде Ельце» Николая Карасика. Как сообщаетобластная научная библиотека, поэма «Из жизни прошлого не выкинуть» посвящена теме, которая еще «не отболела» в российском обществе – это тема Чеченской войны. События, послужившие поводом для этого, происходили в реальной жизни; реально существуют и герои поэмы.



Николай Карасик - известный писатель, лауреат областной премии им. Бунина за литературный сборник «На страже молний» (2013), лауреат премии Правительства России в области культуры за создание оперы «Легенда о граде Ельце» (2016) – он был соавтором либретто оперы.



Фото lounb.ru