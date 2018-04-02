Культура

сегодня, 15:27

В Липецке выставят картины Ульянова

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#выставка
В Липецке выставят картины Ульянова

В экспозиции - 20 пейзажей и натюрмортов.

3 апреля в филиале Липецкого областного художественного музея «Картинная галерея им. Н. А. Сысоева» состоится открытие выставки живописи члена Союза Художников России Николая Ульянова.

Как сообщили в художественном музее, произведения Николая Ульянова находятся в краеведческом музее Орла, музее И. А. Бунина и художественно-краеведческом музее Ефремова, краеведческом музее села Становое, музее-усадьбе народного художника СССР А. М. Герасимова Мичуринска, художественном музее П. В. Масленикова в городе Могилеве, доме-музее В. Д. Поленова.

Художника отличают своеобразная манера исполнения, колорит, достигаемый автором путем тщательного отбора необходимой цветовой палитры. Николай Ульянов уделяет большое внимание свету, умеет видеть тонкость и поэтичность пейзажа русской природы в любое время года и суток. Живопись художника яркая, насыщенная, передает одновременно и красоту запечатленных на холсте мест и искреннее позитивное отношение автора к окружающему миру и своей Родине.

В экспозиции представлены 20 произведений, выполненных в технике масляной живописи в жанре лирического пейзажа и натюрморта периода 2004–2014 годов. Среди них такие работы, как «Днепровский мотив», «Вечереет», «Осень в Троекурово», «Лед сошел. Шилово», «Осенний урожай», «Солнечный день».

Выставка будет работать до 10 мая.
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#выставка

Комментарии (1)

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паша

сегодня, 15:41
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