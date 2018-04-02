В Липецке ликвидируют подтопление на городском кладбище

Часть территории Городского кладбища была подтоплена из-за обильного таяния снегов.

Как сообщал GOROD48, в минувшие выходные липчане, пришедшие на могилки родственников, обнаружили, что городское кладбище в районе Трубного завода, подтоплено талыми водами.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, уже минувшей ночью над решением проблемы начали работать специалисты муниципального учреждения «Ритуальные услуги».

- Работы ведутся в круглосуточном режиме. Воду с территории откачивают при помощи помп. За ночь её уровень удалось понизить примерно на 60 сантиметров, тем не менее, ситуация остаётся серьёзной. Сейчас нам доставили новое оборудование, с его помощью мы надеемся ликвидировать подтопление в течение ближайших двух-трёх дней, - отметил начальник учреждения «Ритуальные услуги» Олег Бирюков.

Как известно, от талых вод Городское кладбище страдает практически каждую весну. По мнению специалистов, причина – нарушение схемы оттока воды в результате беспроектной застройки близлежащих территорий. Как заверил Олег Бирюков, после ликвидации подтопления варианты решений существующей проблемы будут проработаны совместно с профильными подразделениями администрации Липецка.