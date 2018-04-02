Общество

сегодня, 15:18

В Липецк из Москвы привезли двух львов

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#зоопарк #львы
В Липецк из Москвы привезли двух львов

В липецком зоопарке теперь три льва

Как сообщал GOROD48, Департамент природопользования Москвы передал двух львов, которые жили в Центре передержки диких животных, Липецкому зоопарку.

Львов обнаружили, одного в промзоне Москвы, другого в кальянной. 

Как сообщил GOROD48 директор липецкого зоопарка Александр Осипов, львы прибыли в Липецк в пятницу ночью и помещены в карантин.

- Львам около двух лет. Чувствуют они себя хорошо. Через месяц липчане смогут их видеть, - сообщил Александр Осипов. 

По словам Александра Осипова, в зоопарке уже три льва и нет ни одной львицы. 
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#зоопарк #львы

Комментарии (3)

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Артурчик

51 минуту назад
123, трамваи где? - Львы съели, ну очень кушать хотелось!
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Аналочка

сегодня, 15:43
Ура в зоопарке гей прайд львов!
ответить

123

сегодня, 15:35
а трамваи где?
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