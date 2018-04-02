Общество
сегодня, 15:18
В Липецк из Москвы привезли двух львов
В липецком зоопарке теперь три льва
Как сообщал GOROD48, Департамент природопользования Москвы передал двух львов, которые жили в Центре передержки диких животных, Липецкому зоопарку.
Львов обнаружили, одного в промзоне Москвы, другого в кальянной.
Как сообщил GOROD48 директор липецкого зоопарка Александр Осипов, львы прибыли в Липецк в пятницу ночью и помещены в карантин.
- Львам около двух лет. Чувствуют они себя хорошо. Через месяц липчане смогут их видеть, - сообщил Александр Осипов.
По словам Александра Осипова, в зоопарке уже три льва и нет ни одной львицы.
Львов обнаружили, одного в промзоне Москвы, другого в кальянной.
Как сообщил GOROD48 директор липецкого зоопарка Александр Осипов, львы прибыли в Липецк в пятницу ночью и помещены в карантин.
- Львам около двух лет. Чувствуют они себя хорошо. Через месяц липчане смогут их видеть, - сообщил Александр Осипов.
По словам Александра Осипова, в зоопарке уже три льва и нет ни одной львицы.
Артурчик
Аналочка
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