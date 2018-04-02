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Здравый смысл покинул липчан в понедельник

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#движение #ремонт Петровского моста
Здравый смысл покинул липчан в понедельник

Автомобилисты снова стоят в пробках Петровского моста.

В администрации Липецка провели мониторинг загруженности городских дорог в связи с ремонтом Петровского моста. Если к концу первой недели работ на путепроводе местные автомобилисты все же стали искать пути объезда традиционных заторов, то в понедельник снова наступили на те же грабли и встали в пробках у моста. «Лучше час простоять в пробке, чем потратить 15-20 минут на дорогу в объезд моста», наверное, считают многие из автомобилистов.

Специалисты проанализировали ситуацию на дорогах и выяснили: путь от площади Металлургов до улицы Карла Маркса через Петровский мост в час пик занимает 40 минут. Надо отметить, что к пятнице 35% автомобилистов образумились и начали ездить по альтернативным дорогам. К понедельнику всё вернулось на круги своя. Липчане вновь отправились на Петровский мост. При этом путь от Центрального рынка до площади Металлургов через Октябрьский мост займёт на 15 минут меньше аналогичного маршрута через Петровский.
23 5061
#движение #ремонт Петровского моста

Комментарии (23)

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Логика

15 минут назад
просто все подумали, что все поедут в объезд и пробки не будет
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Мэл

17 минут назад
Русский шагай нахер со своей шавкой вы скулите одинаково , можешь раскрыть пасть
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Федор

17 минут назад
лупоглазый здесь для замены свеклое..а после его ухода по указу фюрера так что дороги это не его
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нлмк

21 минуту назад
На НЛМК нет дорог вообще)не считая трассы!ул.Леваневского похожа как будет то после артобстрела в Донбассе!и весь частный сектор такой,а на лесной жижа и грязь по колено вдоль дороги!
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нлмк

26 минут назад
Почему через петровский мост ездит грузовой транспорт?если стоит указателель ,что грузовому запрещено!почему вместе со всеми в пробках на мосту стоят,автокраны,хлебовозки,и т.д?где гайцы то спят по атрам и вечерам!
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001

27 минут назад
уважаемый иванов! ЗАКРОЙТЕ И СДЕЛАЙТЕ НОРМАЛЬНЫЙ РЕМОНТ П.СМОРОДИНА, ДЕПУТАТСКАЯ ВООБЩЕ КАПЕЦ, ПЛ ТОРГОВАЯ 4( ТАМ НЕТ ДОРОГИ..РЕШЕТО) ПЕРОВА, ФРУНЗЕ, Р-ОН ПЕТРОВСКОГО РЫНКА.И ТД.люди пишите где нет дорог, улицы
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Петр

28 минут назад
а что нетак
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Для долбодятлов за рулём

30 минут назад
Ник, лучше сразу через Воронеж)))
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Рафшан

31 минуту назад
Петр, а с граматнастью у тибэ што?
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Пока будешь объезжать пробку

35 минут назад
колеса оставишь в ямах,которые по всему городу.Асфальт-говно,исчез вместе с талыми водами.
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