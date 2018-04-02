Здравый смысл покинул липчан в понедельник

Автомобилисты снова стоят в пробках Петровского моста.

В администрации Липецка провели мониторинг загруженности городских дорог в связи с ремонтом Петровского моста. Если к концу первой недели работ на путепроводе местные автомобилисты все же стали искать пути объезда традиционных заторов, то в понедельник снова наступили на те же грабли и встали в пробках у моста. «Лучше час простоять в пробке, чем потратить 15-20 минут на дорогу в объезд моста», наверное, считают многие из автомобилистов.



Специалисты проанализировали ситуацию на дорогах и выяснили: путь от площади Металлургов до улицы Карла Маркса через Петровский мост в час пик занимает 40 минут. Надо отметить, что к пятнице 35% автомобилистов образумились и начали ездить по альтернативным дорогам. К понедельнику всё вернулось на круги своя. Липчане вновь отправились на Петровский мост. При этом путь от Центрального рынка до площади Металлургов через Октябрьский мост займёт на 15 минут меньше аналогичного маршрута через Петровский.