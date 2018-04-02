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В Липецкой области дожди и до +8

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В Липецкой области дожди и до +8

3 апреля под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики в Липецкой области ожидаются небольшие и умеренные дожди. 4-5 апреля с ростом атмосферного давления осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 5-7 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +1 до +6 градусов, днем от 3 до 8 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные дожди. Температура ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем от 5 до 7 градусов тепла. 

Самым теплым 3 апреля в Липецке был в 1990 году: +24, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1929 году — 13 градусов мороза.

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Комментарии (6)

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Марс

8 минут назад
По чему-то в детстве лужи всегда были на чуть-чуть да выше резиновых сапожек!!??))))
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Ответ

50 минут назад
Всю зиму снег не убирали, не вывозили, лёд не скалывали. А теперь потоп.
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вопрос

сегодня, 15:51
Почему у нас весной такая грязь, а в Германии и Канаде нет? хотя температура одинаковая.
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112

сегодня, 15:45
/, зато воды дохерищи везде (( А сапогов нету .. В чём завтра пойду в школу?а вдрух снова заболею ((
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666

сегодня, 15:05
Весна пришла - хочется уже зеленой травки и 3-4 самых любимых дня в году когда на березках маленькие листики вылазят
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/

сегодня, 14:56
Но зато карантин отменили)00)))
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