В Липецкой области дожди и до +8

3 апреля под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики в Липецкой области ожидаются небольшие и умеренные дожди. 4-5 апреля с ростом атмосферного давления осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 5-7 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +1 до +6 градусов, днем от 3 до 8 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные дожди. Температура ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем от 5 до 7 градусов тепла.

Самым теплым 3 апреля в Липецке был в 1990 году: +24, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1929 году — 13 градусов мороза.